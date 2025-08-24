‘Keşke eski halime geri dönebilsem’ Estetiklerden sonra bambaşka birine dönüşmüştü… Erkekler uğruna yaptıklarından pişman oldu

Haberin Devamı

Son yıllarda ise sürekli değişen görüntüsü ve ilk tanındığı yıllardaki halinden giderek uzaklaşması ve bambaşka birine dönüşmesiyle gündeme gelmeye devam etti.

Uncut Gems filmiyle modellikten Hollywood yıldızlığına yükselen Julia Fox son günlerde bu konuda yaptığı bir itirafla gündemde.

35 yaşındaki ünlü oyuncu daha önce erkeklerin ilgisini çekmek için estetik operasyonlar geçirdiğini belirterek, bu operasyonlardan pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

Julia Fox verdiği son röportajda geçmiş günlerine döndü ve 21 yaşında başladığı estetik operasyonlardan uzun yıllar vazgeçemediğini itiraf etti.

Hatta ilk olarak daha genç kızken burun estetiği yaptırdığını, moda sektörüne girdikten sonra da hız kesmeden dolgu ve botoks yaptırmaya devam ettiğini, bunu liposuction ve dolguların takip ettiğini anlattı.

Tüm bu estetik müdahalelerden dolayı yaşadığı pişmanlığını "Şimdi, birini gördüğümde ve hiçbir şey yapmadığını anladığımda... Keşke geri dönüp o kişi olabilseydim” sözleriyle anlatan Julia Fox açıklamalarına çarpıcı detaylarla devam etti.

"Hayatta kalabilmek için erkeklere çekici gelmem gerektiği fikrine o kadar takılıp kalmıştım ki.” diyen ünlü oyuncu ve model bu operasyonların büyük bir bölümünü erkeklere güzel ve çekici görünmek için yaptırdığını da itiraf etti.

Bir yandan ünlüler dünyasında var olabilmek için sürekli genç ve güzel görünme takıntısına da kendini kaptıran Julia Fox gelecekte başka operasyonlar da yaptırabileceğini söyledi.

Ancak bunların erkekler uğruna olmayacağının da altını çizdi.

Fox, yaşlanmaktan korktuğunu açıkça dile getirirken "Sanırım en çok korktuğum şey bu, yaşlı hissetmek ve kendimi yaşlı hissettiğim zamanlar oluyor... Yorgun, bitkin, hayal kırıklığına uğramış… Genç ve çekici olduğunuzda, sanki kimliğiniz bu oluyor. Sonra da hep böyle kalmam gerek diyorsunuz” sözleriyle yaşadığı baskıyı anlattı.

Artık kendine yaşlanmaya izin verebileceği kadar bir özgüvene sahip olmayı umduğunu söyleyen Julia Fox "Kesinlikle rahatsız edici olacak ama sanırım buna hazırım" diyor.

Julia Fox, haziran ayında da Kylie Jenner ve Kristin Cavallari gibi ünlülerin yaptırdıkları estetik operasyonlar konusunda şeffaf olmalarını övmüştü ve herkesin bu konuda dürüst olması gerektiğini savunmuştu.

Julia Fox’un iki yıl evli kaldığı eski eşi Peter Artemiev’den doğan dört yaşında bir oğlu var.

Ünlü oyuncu 2022’de, Kanye West ve Kim Kardashian ayrıldıktan sonra ünlü rapçi ile ilişki yalamış ve ünü de bu sayede artmıştı.

Julia Fox daha sonra bu konuyla ilgili açıklamalarında “Kanye ile Kim’i kurtarmak için birlikte oldum” demiş ve ilişkileri boyunca Kanye West ile el ele tutuşmaktan başka bir şey yaşamadıklarını da söylemişti.