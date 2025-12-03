Eski sevgilisi yıllar sonra yüreğini dağladı... İnatla yaptığı evlilik, hayatının en büyük pişmanlığı oldu

Haberin Devamı

Özellikle de 2020 yılında aileden ayrılıklarını açıkladıklarında ve tabii sonrasında yer yerinden oynadı. Bütün bunlara rağmen Harry ve Meghan, ABD'de iki çocukları Archie ve Lilibet ile hayatlarını sürdürüyor. Elbette bir yandan da para kazanmaya çalışıyorlar.

Bir başka açıdan bakıldığında İngiliz kraliyet ailesi zaten birçok açıdan magazin figürü gibi algılanıyor.

Her ne kadar gerçek şöhretini Harry ile evlendikten sonra yapsa da Markle'ın iyi kötü bir dizi oyuncusu olması da bu durumu körüklüyor.

Sonuç olarak Harry ve Meghan, birçok ünlünün başına gelen bir durumla karşı karşıya bir süredir. Evliliklerinde sorunlar yaşadıkları konuşuluyor.

Her ne kadar Meghan Markle, her fırsatta bunun tersini kanıtlamaya çalışsa da bu söylentiler bitmek bilmiyor.

ESKİ SEVGİLİSİNİN PAYLAŞIMI ONU YÜREĞİNDEN VURDU

Bunlara yeni bir halka daha eklendi. Son iddialara göre Harry, aklından bir türlü eski sevgilisini yani Chelsy Davy'yi çıkaramıyor.

Özellikle de Davy, geçtiğimiz hafta kocası Sam Cutmore-Scott, üç yıl önceki düğünlerinde çekilen fotoğraflarını ilk kez paylaştığından beri...

Genç kadın yakında taşınmayı planladıkları Mauritius adasındaki düğünden fotoğrafları ilk kez sosyal medyada paylaştı. Bunlar arasında iki çocuğuyla çekilen pozları da vardı.

İşte yeni söylentilere göre Prens Harry, Chelsy'nin mutluluğunu ve özgür hayatını görünce onu kıskandı bir anlamda.

Eski sevgilisi Chelsy Davy, üç yıl önceki düğününde çekilen fotoğrafları ilk kez sosyal medyada paylaştı. İleri sürülenlere göre bu durum da Harry'nin evliliğini sorgulamasına neden oldu.





Kaynaklara göre özellikle o paylaşımların ardından Harry, evliliğinin bir hata olabileceğini düşünüyor. Eski sevgilisiyle ayrılmasaydı hayatının nasıl olacağını sorguluyor.

ABD'DEKİ HAYATI ÇEKİLMEZ OLDU

Prens Harry, Chelsy Davy ile yedi yıl boyunca çalkantılı bir ilişki yaşadı. İlişkileri 2011'de sona erdi. Ama dostlukları baki kaldı. Hatta Chelsy, Harry'nin Meghan Markle ile evlendiği düğüne de katıldı.

Düğün öncesinde ise iki eski sevgilinin gözyaşları içinde bir telefon konuşması yapıp birbirlerine veda ettiği bile konuşuldu.

Sonra ikisi de kendi yoluna gitti. Harry, Meghan ile evlendi... Ailesini bırakıp ABD'ye taşındı. Babası Kral Charles ve ağabeyi William ile arası iyice açıldı.

ABD'ye taşınmanın ilk hevesi geçtikten sonra Harry için yeni hayatı eski cazibesini kaybetti.

ARTIK EVLİLİĞİNİ DAHA FAZLA SORGULUYOR

Harry'ye yakın kaynaklara göre eski sevgilisi Chelsy'nin yeni hayatı Harry'nin ruhunda derin çalkantılara yol açtı. Markle ile evliliğini ve hayatını eskisinden daha fazla sorgular hale geldi.

Söz konusu kaynaklara göre Harry, özellikle eski sevgilisinin hayatını gözler önüne sermesinden sonra düşünceli hatta kederli görünmeye başladı.

Daha da ötesinde elbette karısı Meghan'a değil ama yakın birkaç arkadaşına "yaşadığı çılgın dünyayı en iyi anlayan kişinin eski sevgilisi Chelsy" olduğunu söylüyor.

GERİ DÖNÜŞSÜZ HATA

Yine yakınlarına bakılırsa Prens Harry, eğer Chelsy ile ayrılmasaydı hayatının nasıl olacağını düşünmeye başladı.

Bu düşünce de onun peşini hiç bırakmaz oldu. Pişmanlık, geçmişine özlem ve geri dönülmez bir hata yaptığı korkusu sardı özetle Harry'yi.

Kaynaklar Harry'nin durumunu "Eski sevgilisi Chelsy'nin huzurlu yaşamı bir de üstüne Mauritius adasına kalıcı olarak yerleşme planı onu beklenenden daha çok vurdu" diye özetliyor.

Harry'nin Meghan Markle ile kısacık bir zamanda evlenme kararı alması özellikle ağabeyi Prens William'ı endişelendirmişti... Kardeşine biraz daha beklemesini, acele karar vermemesini söylemişti. Ancak Harry, buna tepki gösterip hemen sevdiği kadınla evlenmek istedi. Sonuç da onun umduğu kadar iyi olmadı.