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“Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in afişi ilk kez yayınlandı!

#Kesişme; İyi Ki Varsın Eren#Eren Bülbül#Ferhat Gedik
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in afişi ilk kez yayınlandı

Sinemaseverlerin heyecan ve merakla beklediği TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in afişi yayınlandı. Eren Bülbül’ün doğum gününde, 1 Ocak 2022’de beyaz perdeye taşınacak olan film, Türkiye’de 350 sinema salonunda, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka’da aynı anda vizyona girecek.

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Trabzon Maçka’da teröristlerle, kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin afişi ilk kez @trtsinema sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu üstleniyor. Usta oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik rolüyle müthiş bir performans sergilediği filmde, Trabzonlu genç oyuncu Rahman Beşel Eren Bülbül, Alayça Öztürk Cemile Gedik, Mutlunur Lafçı Ayşe Bülbül ve Emir Çiçek ise Hasan Bülbül karakterlerini başarıyla canlandırdı.

Müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yaptığı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin senaryosunu Mert Dikmen, Alper Uyar ve Özer Feyzioğlu kaleme aldı.

Filmde, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanık olunan Karadeniz’deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler yer alıyor. Trabzonsporlu ünlü futbolcu Abdülkadir Ömür’ün, Eren ve kardeşleriyle aynı takımda oynadığı maç sahnesi ve sıcak Anadolu insanının bilinmeyen yönlerini sergileyen sahneler de büyük ilgi çekiyor.

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“Kesişme; İyi ki Varsın Eren”in afişi ilk kez yayınlandı

İyi ki Varsın Eren! İyi ki Varsın Ferhat Gedik!

Hiçbir zaman unutulmayacak şehitlerin anısına çekilen “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, gerçek yaşam öykülerinden uyarlanan, izleyicinin içine işleyen senaryosu, duygu yüklü sahneleri, muhteşem oyuncu kadrosu ve Anadolu’nun büyüleyici güzelliklerini sergileyen görüntüleriyle Türk sinema tarihinde önemli bir eser olarak yerini alacak.

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi, Eren Bülbül’ün doğum gününde, tüm Türkiye’de 350 sinemada, yurtdışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka’da aynı anda vizyona girecek.

1 Ocak 2022’de vizyona girecek olan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin üçüncü tanıtım linki:

 

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#Kesişme; İyi Ki Varsın Eren#Eren Bülbül#Ferhat Gedik

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