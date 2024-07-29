Kerim kalbini dinleyen bir adam

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◊ “Yalan” izleyiciler tarafından çok beğenildi. Projeyi kabul etmenizdeki en büyük etken ne oldu?

- Bu sürükleyici ve heyecanlı hikayenin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Senaryo okuduğumuzda hepimiz toplumumuzun bir kısmında ilgi uyandıracağından emindik.

Bir annenin draması üzerinden başlayan yolculukta her karakterin bir dünyası olması ve çok yönlü bir iş haline gelmesi beni çok etkilemişti. Özellikle canlandırdığım Kerim karakteri özelinde hikayeyi farklı bir noktaya getirebileceğinden emindim. Ve Kerim’in hırsları ve istekleri doğrultusunda doğru yerlerde birleştik. Böylelikle işi kabul etmiş oldum.

◊ Sizce Kerim karakteri nasıl biri?

- Kerim doğru, dürüst, çalışkan ve oldukça zeki biri. Elbette herkesin bir amacı olduğu gibi onun da bir amacı var. Hayattaki tüm hedeflerinden önce istediği bir şey var, abisinin suçsuz yere cezaevinde olduğunu kanıtlamak ve onu kurtarmak. Fakat bu yolculukta aşkıyla ve vicdanıyla sınanıyor. Bu da karakterimizi inanılmaz bir çıkmaza sürüklüyor.

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Kerim bu çıkmaz içerisinde kendini bulmaya ve ne olursa olsun doğru yolu seçmeye çalışan biri. O yüzden Kerim’i canlandırmak oldukça keyifli.

OYUNCU KOÇUMLA BERABER ÇALIŞTIM

◊ Rolü kabul ettikten sonra bir ön hazırlık süreciniz oldu mu?

- Elbette, her karakteri canlandırmaya karar verdiğim noktada tuğlaları teker teker yerleştirmem gerek. Bu da bir süreç gerektiriyor. Bazen tek başıma keşfettiğim şeyler ile devam ederim. Yapamadığım noktada oyuncu koçum ile beraber tamamlarız. Kerim karakteri içinde bu süreç tam olarak böyle oldu.

◊ Kerim karakteri, diğer oynadığınız rollerden nasıl farklılaşıyor?

- Kerim bir başkasından veya annesi babası tarafından gördüğü doğrular ile ilerlemiyor. Kendisi ailesinden ve çevresinden oldukça farklı. İç dünyasında bu kadar karmaşık olmasına rağmen kararlarını verme doğrultusunda kendine çok güveniyor. Hayatındaki bütün çıkmazlar ile tek başına yüzleşiyor. Uzun süre sonra bu kadar iyi biri olmasına rağmen bu kadar güçlü bir karakter olması diğer canlandırdığım karakterlerden onu ayrıştırıyor.

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SET ORTAMIMIZ ÇOK EĞLENCELİ

◊ Kerim aşk üçgeni arasında sıkıştı kaldı. Bir tarafta âşık olduğu Duru, öte yandan ailesinin ısrarıyla sözlenmek üzere olduğu Hazal. Kerim sizce hangi tarafı seçecek? Siz bu durumda kalsanız ne yapardınız?

- Bence Kerim kalbini dinleyen bir adam olmalı çünkü kendi içinde duygularını çok dizginleyebilen biri gibi gözükse de değil. Fakat önümüzdeki haftalar ne gösterecek bilemeyiz. Ben de bu durumda kesinlikle duygularımı dinleyen biri olurdum.

◊ Set ortamınız nasıl geçiyor?

- Çok keyifliyiz, çok eğleniyoruz. Oyuncular ve ekibimiz neredeyse hepsi oldukça sıcak kanlı ve çok eğlenceli. Spesifik bir an ayırt edemiyorum.

◊ Set dışında neler yapıyorsunuz?

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- Vakit bulduğum zaman oyunculuk eğitimlerime devam ediyorum. Kalan zamanlarımda antrenman yapıyorum. Ağırlık antrenmanları ve boks yapıyorum. En büyük hobim bunlar.

EN BÜYÜK TUTKUM OYUNCULUK

◊ Oyuncu olmak isteyenlere ne tavsiye verirdiniz?

- Kesinlikle her şeyden önce yapılması gereken eğitim. Oyunculukla ilgili deneyimden önce yapılması gereken teorik bilgileri olabildiğince öğrenmek ve pratikte işlev haline getirene kadar eğitime kesintisiz devam etmek.

◊ Gelecekte yer almak istediğiniz projeler veya oynamak istediğiniz roller var mı?

- Rol ayırt ettiğim söylenemez. Oldukça farklı işlerde ve karakterlerde bir şeyler keşfetmek isterim sınırım yok. O yüzden olabildiğince ufkumu genişletmeye çalışıyorum.

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◊ Kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz?

- Oyuncu koçumla eğitimlerime devam edip birçok şey öğrenmeye çalışıyorum.

Yeni bir karakter için kendimde keşfetmeye çalıştığım birçok yenilik var.

Her geçen gün at sürmekten silah kullanmaya kadar hepsinde profesyonelleşmeye çalıştığım bir evredeyim.

◊ Hayatınızdaki en büyük tutkunuz nedir?

- Tabii ki en büyük tutkum oyunculuk ve ona getirebileceği yenilikler.

İzleyiciyi şaşırtacağız

“Her geçen gün biz oyuncular bir sonraki bölümün senaryosunu heyecanla bekliyoruz. Biz oldukça merak ediyoruz ve ‘Yalan’ izleyicilerinin de merakla beklediğine eminim. Bizim bile beklemediğimiz şeylerle karşı karşıyayız. Sizin de çok şaşıracağınıza eminim. Ekranda kalın ve bir sonraki bölümü bekleyin.”