Haber Giriş: 14.02.2020 - 15:37,
O Ses Türkiye Kerem İlbaylı kimdir ve nereli?
Kerem İlbaylı, O Ses Türkiye'de mücadele eden yarışmacı hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Beyaz'ın takımında yer alan O Ses Türkiye Kerem İlbaylı, 17 kişi arasından sıyrılmaya çalışacak. Peki, Kerem İlbaylı kimdir ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Kerem İlbaylı, yarı finalde pek çok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. İstanbul Tuzla'da yaşayan Kerem İlbaylı, Piri Reis Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi'nde eğitimini tamamladı.
Kerem İlbaylı, enerjik tavırları ile dikkat çekiyor. Kerem İlbaylı aynı zamanda Beyazıt Öztürk'ün sıkı bir hayranıdır.
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