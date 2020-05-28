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Haber Giriş: 28.05.2020 - 13:38,Son Güncelleme:

Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap

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Kerem Bürsin'den eleştirilere cevap
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Kerem Bürsin ile Hande Erçel ‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizide başrolde yer alacak. Okuma provalarında bir araya gelen ikilinin fotoğrafları geçtiğimiz gün paylaşılmıştı.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin dizi hakkındaki son gelişmelerini ve yapılan eleştirilere cevap verdi; Provalar güzel geçiyor. Proje ekrana gelsin, insanlar izlesin ondan sonra eleştirsinler. Şu an güzel gidiyor, eğeleniyoruz. Hande ile çok iyi anlaştık, güzel bir enerji yakaladık. Sette de çok iyi anlaşacağız diye düşünüyorum. Provalar dışında genelde evdeyiz, ekstra bir şey yapmıyoruz.

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