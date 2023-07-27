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Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’dan eğlenceli bir video daha…

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#Ya Çok Seversen#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 13:24

Kanal D’nin, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan dizisi “Ya Çok Seversen” 4’üncü bölümü ile bu akşam ekrana geliyor.

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Başrol oyuncularının uyumunun ilk bölümden çok beğenildiği dizinin seti de eğlenceli anlara sahne oluyor. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın set aralarında çektikleri komik videoları oldukça ilgi görüyor.

 Sette keyifli anlar geçiren ikiliden, geçtiğimiz günlerde bir video daha geldi. Çok sevdikleri ve sevmedikleri şeyleri paylaşan ikilinin bu eğlenceli anları set ekibi tarafından kayda alınıp paylaşıldı.

 Ya Çok Seversen heyecan dolu yeni bölümleri ile her perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Ya Çok Seversen#Kerem Bürsin#Hafsanur Sancaktutan

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