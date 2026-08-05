Kerem Bürsin: Spor benim için terapi

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Kerem Bürsin, Esquire Türkiye’nin yeni sayısına konuk oldu. Bürsin, “İç huzurunu sağlayan alışkanlıklar ya da vazgeçilmez ritüellerin nelerdir?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bence iç huzurun ne kadar sağlıklıysa, o zaten bir şekilde dış görünüşüne de yansıyor. Ama bunun tersi bence pek olmuyor. Ritüelden ziyade, benim için buna yaşam tarzım ve rutinlerim demek daha doğru olur. Bunlar aslında birçok küçük alışkanlıktan oluşuyor. Hemen hemen her gün defterime yazarım, dua ederim, sporumu düzenli yaparım. Beni tanıyanlar bilir; spor benim için tam anlamıyla psikolojik bir terapi. Onsuz gerçekten daha mutsuz bir insana dönüşüyorum. Meditasyona da en az yarım saat, mümkünse bir saat ayırmaya çalışıyorum.”

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DAHA ŞEFKATLİ BİRİ OLDUM

Oyuncu, kendine karşı daha şefkatli olmayı öğrendiğini de belirtti ve ekledi: “Zaten o da varoluş yapına yerleşince o zaman kendini neden, nasıl koruyacağını da az çok tartıp anlayabiliyorsun. Ama hep kendini korumak bence bir yandan başka bir döngüye sebep olabilir. Gelişimine yol vermeyen bir döngü. Tabii neden koruduğun da önemli ama bazen kendi normların dışına çıkman benim açımdan çok önemli bir sey. Sonuçta yaşamak için varız, var olmak için değil.”