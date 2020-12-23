Kerem Bursin Sen Çal Kapımı dizisinden ayrılıyor mu? Büyük iddia!

İddialara göre Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı kadrosundan ayrılmayacak ancak 'Aynen Aynen' isimli projedeki yerini de alacak. Dolayısıyla Sen Çal Kapmı çekimleri, Kerem Bürsin'e göre ayarlanacak.

AYNEN AYNEN DİZİSİNİN KONUSU

“Aynen Aynen” eğlenceli kadın-erkek ilişkisini konu alan yeni nesil bir mini dizidir. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı bu dizide, hayal kırıklıklarıyla dolu bir ilişkiden çıkan Nil yeni ev arkadaşı Deniz’le eğlence ve aşk dolu maceralara atılıyor! Nil ve Deniz’in birbirlerini tanımaya başladığı bu süreçte hem karşı tarafa kendilerini göstermek istedikleri hallerini hem de aslında kendi gerçek düşüncelerini görüp bu zıtlık karşısında çok eğlendiriyor.