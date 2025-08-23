Kerem Bürsin: İşsizdim, fenomen annelere e-posta atıyordum

Haberin Devamı

KEREM Bürsin, dünyada en çok izlenen YouTube programlarından biri olan ABTalks’a konuk oldu. Anas Bukhash’ın sunuculuğunu üstlendiği programa daha önce dünyaca ünlü yıldızlar Will Smith, Priyanka Chopra, Lewis Hamilton, Zinedine Zidane ve Jessica Alba gibi isimler katılmıştı. Bukhash’ın sorularına içtenlikle cevaplar veren Kerem Bürsin, üniversite yıllarında çenesini kırdığını anlattı: “Üniversiteden kırık bir çene ile mezun oldum. Mezun olurken çenemi kırdım. Çenemde vidam vardı. Sanırım kan şekerim düştü. Yani o dönem hipoglisemim vardı. Çok spor yapıyordum. Vücudumu harcadığım efora göre düzgün kullanmıyordum. Korkunç bir deneyimdi. Şu hayatta fark ediyorsun ki her şey yemek yeme üzerine kurulu. İlginç bir deneyimdi.”



KARNIMI SANDVİÇLE DOYURDUM



Oyunculuk öncesi birçok işte çalıştığını söyleyen Kerem Bürsin, bir dönem anne blogger’lara mail attığını anlattı: “Uzun bir süre işsizdim. Günde bir sandviçle karnımı doyurdum. Sosyal medya kampanyası gibi bir şey yaptım. Blog’lara bakıyordum çünkü blog’lar çok popülerdi. Benim olayım anne blogger’lardı. 7 ayı anne blogger’lara e-posta atarak geçirdim. Sonrasında şansım yaver gitti, ilk oyunculuğumu yaptım. Bir reklam işiydi. El Pollo Loca reklamıydı ve sadece bir sandviçi ısırıyordum. Ne kadar kazandım hatırlamıyorum ama sanırım bin dolardı. ‘Vay canına sadece bir sandviç ısırdım ve bin dolar kazandım’ diye düşünmüştüm. Kafayı yemiştim. Çok mutluydum. Babamla konuştuğumu hatırlıyorum. Ondan sonra Roger Corman’la gerçek bir oyunculuk işi yaptım. Düşük bütçeli ama kült statüsünde filmler yapıyor. Onunla ‘Kanlı Sahil’ adında bir film yaptım. Bu yüzden sosyal medya işini bırakmam gerekti. Artık oyunculuk teklifleri gelebilir diyordum ama gelmedi. O an ‘Pekâlâ bu hiç kolay değil’ diye düşündüm. Sonrasında şoförlük yapmaya başladım. Yurtdışından gelen ve ehliyetleri olmayan oyuncuları sete götürüyordum. Şunu görüyorsun aslında o koltukta sen olmak istiyorsun ama onlar o koltukta. Bir süre bunu yaptım. Bir süre spor salonunda masabaşında çalıştım. İnsanları karşılıyordum. Bir yandan da şoförlük yapıyordum. Sonra da eğitmen falan oldum.”



HAYATI ÜNLÜ GİBİ YAŞAMIYORUM



Ünlü biri gibi yaşamadığını ifade eden Bürsin, kimsenin kendisini tanımadığı yerleri tercih ettiğini söyledi: “ Ben hayatı ünlü gibi yaşamıyorum. Her sabah uyanıyorum ve kim olduğumu unutuyorum. ‘Ne fark eder ki’ diyorum. Ama birçok şeyi özlüyor muyum? Evet. Bu yüzden beni tanımayan insanların olduğu yere gidiyorum ve hayatımı yaşıyorum.”

Şanslıysan aşkı bulabilirsin

Kerem Bürsin, aşk hakkında da konuştu: “Aşkın benim ve başkaları için tek bir anlama geldiğini düşünmüyorum. Bu açıdan bakınca aşk kartpostal gibi duracak. Bence aşk akışkan bir şey. Ve akışkan bir şey çok fazla şekil ve form değiştirir. Aşk ‘Benim için budur’ dediğimde o zaman farklı farklı insanlardan yalnızca bunu ve sadece bunu beklerim. Bu hiç adil değil. O zaman hiç mutlu olamazsın ki. Ya da hiç âşık olamazsın. Çünkü onu asla bulamazsın. Sonra bulduğunu sanıyorsun ama aslında toksik bir şey çıkar. Aşk büyük bir şans. Ben herkesin âşık olduğunu sanmıyorum. Hepimizin âşık olduğunu ve hepimizin bu kapasiteyi sahip olduğunu düşünsene. Hayır, bence gerçekten şanslıysan aşkı bulabilirsin.”