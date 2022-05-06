Kerem Bürsin, İspanya’nın en iyi aktörü!

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Rol aldığı dizilerin yurtdışında da yayınlanmasıyla ünü Türkiye sınırlarını aşan ünlü oyuncu, İspanya’da büyük bir hayran kitlesi elde etti.

Bürsin’in geçtiğimiz sene Hande Erçel’le birlikte rol aldığı ve İspanyol TV kanallarında da yayınlanan “Sen Çal Kapımı” dizisi oyuncuya büyük ödülü getirdi.

Premios TVyNovelas adlı ödül töreninin halk oylamasında 675 binden fazla oy alan Bürsin, canlandırdığı Serkan Bolat karakteriyle “En İyi Aktör” seçildi.

Ünlü oyuncu geçtiğimiz ay ülkede düzenlenen Malaga Film Festivali’ne katılmış ve İspanyol bir oyunculuk ajansıyla el sıkışmıştı.

Ülkede birçok dizi ve reklam teklifi alan Bürsin’in şimdilerde ajansıyla gelen projeleri değerlendirdiği öğrenildi.