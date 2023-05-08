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Kerem Alp Kabul: Selçuk’un içinde fırtınalar kopuyor

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#Kerem Alp Kabul#Veda Mektubu#Veda Mektubu Selçuk
Kerem Alp Kabul: Selçuk’un içinde fırtınalar kopuyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 09:01

Kerem Alp Kabul, Kanal D’nin sevilen dizisi “Veda Mektubu”nda ‘Selçuk’ karakterine hayat veriyor. Genç oyuncuyla, “İçindeki fırtınaları beyefendiliğiyle bastırmaya çalışıyor” dediği Selçuk’u konuştuk.

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Veda Mektubu”nda rol alıyorsunuz. Projeyi kabul etmenizdeki en büyük etken ne oldu?

- Öncelikle böyle bir projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum. Deniz Hoca (yönetmen Deniz Çelebi Dikilitaş) ile proje hakkında konuştuğumuzda hikâyeyi çok sevdim. Oyuncu kadrosu da beni çok heyecanlandırdı tabii ki.

Senaryo elinize ilk geldiğinde ne hissettiniz?

- Senaryo gelmeden önce hikâyeyi genel hatlarıyla biliyordum. Hem geçmişte yarım kalan hem de günümüzde devam eden aşk hikâyesinin nasıl işleneceğini merak ediyordum. İlk okuduğumda senaryonun matematiği çok hoşuma gitti. Her bölümü de heyecanla ve merakla bekliyorum.

Kerem Alp Kabul: Selçuk’un içinde fırtınalar kopuyor

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ASIL İSTEĞİ SEVGİ

Dizide ‘Selçuk’ karakterine hayat veriyorsunuz. Onu nasıl tanımlarsınız?

- Selçuk, içindeki fırtınaları sakinliği ve beyefendiliğiyle bastırmaya çalışıyor. Evin ortanca çocuğu, arada kalmış, ailesine kıyasla durumlara verdiği tepkiler farklı. Bir dikkat çekme çabası var, fakat asıl isteğinin sevgi olduğunu düşünüyorum.

Selçuk, annesinin abisine olan sevgisi nedeniyle, sürekli Mehmet’in gölgesinde kalmış. Sizin aile ilişkileriniz nasıldır?

- Mehmet yaşından dolayı otoriter, baskın ve aileye daha uygun bir karakter. Selçuk, annesinin Mehmet’e olan ilgisinin farkında ama abisine benzemek istemiyor. Ev ve sosyal hayatındaki farklar bundan kaynaklanıyor. Ben ailemin tek çocuğuyum, o nedenle böyle bir çatışmanın içinde kalmadım.

DİZİDEKİ SEMPATİK KARAKTERLERDEN

Selçuk’la ortak noktalarınız var mı?

- Selçuk olaylarda tarafsız kalıp orta yolu bulmaya çalışıyor. Ben de bir sorunla karşılaştığımda orta yolu bulmaya çalışırım. Bunun dışında Selçuk dizideki sempatik karakterlerden biri. Ben de sosyal çevremde böyle olduğumu düşünüyorum.

Set ortamınız nasıl?

- Ekibimiz gerçekten çok tatlı. Hem kamera önünde kayıttayken hem de kamera arkasında iletişimimiz çok kuvvetli. Çalışmaktan mutluluk duyduğum bir set ortamımız var.

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Kerem Alp Kabul: Selçuk’un içinde fırtınalar kopuyor

 ŞANSLI HİSSEDİYORUM

Dizide deneyimli oyuncularla çalışıyorsunuz...

- Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Düşünün; Bennu Yıldırımlar annenizi, Selim Bayraktar babanızı oynuyor. Selim Abi’yle set dışında da güzel bir bağ kurdum. Tecrübelerinden yararlanmaya çalışıyorum.

OKUMAYA VE İZLEMEYE ZAMAN AYIRIYORUM

Kerem Alp Kabul set dışında neler yapar?

- Merak ettiğim ve beni geliştireceğini düşündüğüm şeylerle uğraşıyorum. Okumaya ve izlemeye zaman ayırıyorum. Düzenli spor yapıyorum.

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#Kerem Alp Kabul#Veda Mektubu#Veda Mektubu Selçuk

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