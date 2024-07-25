Kerem Alışık'tan duygusal paylaşım: 'Gözleri göz değildi' derdi babam...

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Alışık, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj paylaştı:

"Gözleri göz değildi derdi babam... Sanki bir memleket. Daima sonbahar vurgunu... Yorgun argındır elbet... Çantası koltuğunda hep öyle sessiz... Derli toplu giyinir eli yüzü tertemiz... Gözyaşmın bir damlası umut bir damlası sevda... Gelincik çiçeği takmıştır saçlarma... Su vermiş, emek vermiş, gül vermiştir bana gülesiye... Bembeyaz bir kalbi vardır bende... Taşırım ölesiye... Yokluğunda 10 yıl... Nur içinde yat evimizin, yuvamızın mukaddes yüzlü Çolpan ilhan'ı..."