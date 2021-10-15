Kerem Alışık'a ödül

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ali Rahmet Fekeli rolünü canlandıran ve dizinin 107. bölümünde, hayat verdiği Fekeli kahramanının ölümüyle seyircisini gözyaşlarına boğan Kerem Alışık, son olarak bu yıl ikincisi düzenlenen Mersin Altın Çilek Ödülleri’nde “Yılın Oyuncusu” ödülünü aldı.

Alışık duygularını yine şiirsel bir dille ifade ederek, “Geceye yenilmeyen her insanın mutlaka bir sabahı vardır “ dedi ve ödülünü tüm Çukurova emekçilerine armağan etti.