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Kerem Alışık'a ilk set gününde duygusal sürpriz

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#Kerem Alışık#Haysiyet Dizisi#Kanal D
Kerem Alışıka ilk set gününde duygusal sürpriz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 07:16

Usta oyuncu Kerem Alışık, Kanal D’nin yeni sezon dizisi Haysiyet’in ilk set gününde duygusal anlar yaşadı. Karlıova ailesinin reisi Sadık Karlıova karakteriyle kamera karşısına geçen oyuncu, annesi Çolpan İlhan’ın vefatının 12. yıl dönümüne denk gelen bu özel günde, hayranından gelen anlamlı hediyeyle duygulandı.

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DUYGU DOLU ANLAR

Türk sinemasının iki unutulmaz ismi Sadri Alışık ile Çolpan İlhan’ın birlikte resmedildiği özel çizim, sette duygu dolu anlara sahne oldu. Geçmişle bugünü buluşturan hediye karşısında duygularını gizleyemeyen Alışık, annesine duyduğu özlemi bir kez daha dile getirdi.

"ANNEN YOK... KİMSEN YOK..."

Annesini her fırsatta sevgi ve özlemle anan Kerem Alışık, paylaştığı satırlarla da yürekleri burktu. Usta oyuncu, “Bugünden tam 12 yıl önceydi… Geç vakitti…Temmuz’un kan kırmızı karpuz gibi bıçaklandığı geceydi. ‘Anne’ diye bağırdım uykumda… İki elim iki taş parçası… Sığamadım çığlığıma… Sığamadım koynuma… Aslında rüyalara kızmayan bir insandım… Başımı yüreğime vura vura parçaladım… Bugünden tam 12 yıl önceydi… Limon renkli bir şafak, al ışıklı, ak alınlı… Çolpan yıldızı kayboluverdi… Nurlu ellerinden öpecek bir gök bırakarak… Şimdi çok kalabalık bir yokluk hali… Annen yok… Kimsen yok…” satırlarını paylaştı.

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Kerem Alışıka ilk set gününde duygusal sürpriz

ÇOLPAN İLHAN 8 AĞUSTOS'TA ANILACAK

Türk sinemasının ve tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Çolpan İlhan için bu yıl da geleneksel anma töreni düzenlenecek. 25 Temmuz 2014'te yaşamını yitiren usta sanatçı, doğum günü olan 8 Ağustos Cumartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında sevenleri, ailesi ve sanat dünyasının katılımıyla anılacak.

ÇOK YAKINDA KANAL D‘DE

Süreç Film imzalı Haysiyet, çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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#Kerem Alışık#Haysiyet Dizisi#Kanal D

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