Kerem Alışık Oscar’lı oyuncuyla buluştu

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Ülkede “Terra Amara” adıyla ekrana gelen dizideki rolüyle tanınan oyuncu, bu yıl 17’ncisi düzenlenen Nations Awards’ta ödüle layık görüldü.



Alışık, Sicilya’nın Taormina kasabasında düzenlenecek tören öncesi verilen yemek davetine katıldı.

Yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncu, “Yabancı bir ülkede böylesi bir sevgi gösterisi, insanın gururunu okşuyor” dedi.

Alışık, aynı törende ödül alacak olan Oscar’lı oyuncu F. Murray Abraham ile de yemekte bir araya geldi. İki oyuncu, sinema ve tiyatro üzerine sohbet etti.

İstanbul’da Amadeus’u izleyeceğiz

Kerem Alışık, “Abraham ile onun Oscar aldığı Amadeus filmi üzerine sohbet ettik. Kendisiyle İstanbul’da Amadeus’u sahnede izlemek için sözleştik” dedi.