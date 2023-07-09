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Kerem Alışık Oscar’lı oyuncuyla buluştu

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#Kerem Alışık#Bir Zamanlar Çukurova#F. Murray Abraham
Kerem Alışık Oscar’lı oyuncuyla buluştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 07:21

Kerem Alışık, “Bir Zamanlar Çukurova” dizisinin yayınlandığı İtalya’ya ödül almaya gitti.

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Ülkede “Terra Amara” adıyla ekrana gelen dizideki rolüyle tanınan oyuncu, bu yıl 17’ncisi düzenlenen Nations Awards’ta ödüle layık görüldü.

Alışık, Sicilya’nın Taormina kasabasında düzenlenecek tören öncesi verilen yemek davetine katıldı.

Yoğun ilgiyle karşılaşan oyuncu, “Yabancı bir ülkede böylesi bir sevgi gösterisi, insanın gururunu okşuyor” dedi.

Alışık, aynı törende ödül alacak olan Oscar’lı oyuncu F. Murray Abraham ile de yemekte bir araya geldi. İki oyuncu, sinema ve tiyatro üzerine sohbet etti.

Kerem Alışık Oscar’lı oyuncuyla buluştu

İstanbul’da Amadeus’u izleyeceğiz

Kerem Alışık, “Abraham ile onun Oscar aldığı Amadeus filmi üzerine sohbet ettik. Kendisiyle İstanbul’da Amadeus’u sahnede izlemek için sözleştik” dedi.

 

 

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#Kerem Alışık#Bir Zamanlar Çukurova#F. Murray Abraham

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