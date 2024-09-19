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Kerem Alışık: Moda tutkum geçmiş yıllara dayanıyor

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#Kerem Alışık#Akıldan Kalbe#Evrim Alasya
Kerem Alışık: Moda tutkum geçmiş yıllara dayanıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 07:53

Kerem Alışık, yoğun bir dönemden geçiyor. Oyuncu “Akıldan Kalbe” filminin çekimleri devam ederken bir yandan da başrolünü Evrim Alasya ile paylaştığı “Aşk Biter Mi” oyununun provalarına gidiyor.

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Oyun, 27 Eylül Cuma akşamı prömiyerini gerçekleştirecek. Ünlü oyuncu, yeni dizisi için yakın zamanda Adana’da sete çıkacak. Kerem Alışık geçtiğimiz günlerde ise Damat Özel Dikim için kamera karşısına geçti.

Kerem Alışık: Moda tutkum geçmiş yıllara dayanıyor


‘Giyimin Seni tanımlar’

Reklam kampanyası yayına girer girmez sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Kerem Alışık, “Moda tutkum geçmiş yıllara dayanıyor. Zaman zaman rahatlıkla şıklık arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığım oluyor. Nasıl giyindiğin, nereden giyindiğin seni tanımlayan unsurlardan biri. İyi seçim yapmalısın” dedi.

 

 

 

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#Kerem Alışık#Akıldan Kalbe#Evrim Alasya

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