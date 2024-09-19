Kerem Alışık: Moda tutkum geçmiş yıllara dayanıyor

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Oyun, 27 Eylül Cuma akşamı prömiyerini gerçekleştirecek. Ünlü oyuncu, yeni dizisi için yakın zamanda Adana’da sete çıkacak. Kerem Alışık geçtiğimiz günlerde ise Damat Özel Dikim için kamera karşısına geçti.