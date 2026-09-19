Kerem Alışık: Hatırlamak bir buluşma biçimidir

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Tören, 21 Eylül Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilecek. Yekta Kopan’ın sunuculuğunu üstleneceği törende, Zuhal Olcay da özel bir performansla sahne alacak.

Ödül töreninin çeyrek asrı aşan yolculuğunu değerlendiren Kerem Alışık, duygu yüklü açıklamalarda bulundu:

“Ana-oğul iki kanayan yüreğin acısından doğan HDI Sigorta Sadri Alışık Ödülleri’nin ilkini düzenlediğimizde, 27 yıl aralıksız bu törenleri gerçekleştirebileceğimizi düşünmek bir asır kadar uzaktı bana. Bugün anlıyorum ki meğer bir an kadar yakınmış. Hatırlamak bir buluşma biçimidir ya. Bu ödül töreni bir hasretin, bir vefanın, bir saygı duruşunun ürünüdür.”