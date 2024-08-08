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Kerem Alışık: Annen yok kimsen yok

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#Çolpan İlhan#Kerem Alışık#Sadri Alışık
Kerem Alışık: Annen yok kimsen yok
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 17:34

25 Temmuz 2014 yılında kaybettiğimiz Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından, Yeşilçam'ın Kamelyalı kadını Çolpan İlhan doğum günü olan 8 Ağustos Perşembe günü Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılan bir törenle anıldı.

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10 yıl önce aramızdan ayrılan İlhan’ı anmak için başta Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık ile ailenin yakın dostları ve sanatçının sevenleri bir araya geldi.

 “ANNE KOKULU MAVİLİKLER EMANET ETTİ KALBİME!”

 Kerem Alışık anma töreninde duygularını şöyle dile getirdi: ‘’Bugün yaşasaydı 88 yaşında olacaktı Çolpan İlhan. Sanatın ve hayatın ortasına beyaz güller bıraktı. Bütün çöplerden, çamurlardan arındırdığı yuvasını yaşamının üstüne kurdu. Anne kokulu mavilikler emanet etti kalbime. Kendi gökyüzümde uçmayı, kendi denizimde özgür kalmayı öğretti bana. Sabretmeyi, mücadele etmeyi, güvenmeyi, sevmeyi öğretti. Fazlasıyla insan kalmayı, eksiğiyle insan olmayı anlattı. Yokluğunda 10 sene geçti. Zaman çabuk geçiyor ve insana alışmayı kazandırıyor mutlaka fakat unutmayı asla. Zira benim bir geçmişim var, bir de hiç geçmemişim. Onu çok özlüyorum. Onu çok arıyorum. Annen yoksa ne kadar tam isen o kadar eksiliyorsun. Çünkü annen yok kimsen yok...‘’

Kerem Alışık: Annen yok kimsen yok


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#Çolpan İlhan#Kerem Alışık#Sadri Alışık

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