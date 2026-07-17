Kendisinden 17 yaş genç karısı sayesinde 88'inde bile delikanlı gibi! 'Madem altı çocuk istiyorsun, ikisi hazır... O zaman gel evlenelim'

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Dünyanın dört bir yanında o kadar çok takipçisi var ki... Zaten böyle olması da doğal. O korta çıkıp raket sallamak öyle herkese nasip olacak bir durum değil.

Bir de tabii işin "seyirciler" bölümü var. İngiliz kraliyet ailesinin gözde üyelerinden Hollywood yıldızlarına kadar herkes Wimbledon Açık'ta seyirciler arasında boy gösteriyor. Bu yıl da bu düzen bozulmadı. Yine gösteri dünyasının ünlüleri neredeyse akın akın karşılaşmaları izlemeye gitti.

İşte bu ünlüler arasında bir çift vardı ki, hayatının aşkını bulanlara da hala arayışta olanlara da örnek oldu.

Çünkü bu ünlü çiftin, bundan yarım asır önce birleşen elleri bir daha hiç ayrılmadı. Önce sevgili oldular, sonra evlenip yuva kurdular. Dört çocukları ve dört torunları var üstelik.

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SİNEMANIN YAŞAYAN EFSANELERİNDEN BİRİ

Bu ünlü çift, Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen 88 yaşındaki Dustin Hoffman ile 1980 yılından bu yana evli olduğu 71 yaşındaki karısı Lisa Gottsegen Hoffman.

Hoffman çifti, bu yıl da genellikle yaptıkları gibi Wimbledon Açık'ı yerinde izledi.

Ünlü çift, sürekli el ele tutuşarak, arada birbirlerine duygu dolu bakışlar atarak da aradan geçen bunca yıla rağmen aşklarının hala taze olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yağmur Adam, Tootsie, Kramer Kramer'e Karşı, Aşk Mevsimi, Vahşi Koşu gibi nice unutulmaz filmle hafızalara kazınan Hofman, büyük olasılıkla mutlu evliliğinin de katkısı olan sağlıklı görünümü, 88'lik delikanlı haliyle de büyük ilgi çekti.

Aslında böyle olması da gayet normal.

Çünkü Hoffman çifti, özellikle de gösteri dünyasında öyle herkese nasip olmayacak bir aşk ve evliliğin kahramanı. Belli ki mutluluk da onun sağlıklı kalmasını sağlıyor.

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YARIM ASIRDIR BİRLİKTELER

Dustin ve Lisa Hoffman, bu yılın ekim ayında her dem taze kalan evliliklerinde bir yılı daha geride bırakacaklar.

Çift, 1980'de evlendiler ama ondan önce de dört yıl flört ettiler. Bir başka deyişle 49 yıldır yani neredeyse yarım asırdır birlikteler.

Aslına bakılırsa onların tanışması da evlenmesi de kelimenin tam anlamıyla film gibi. Mutluluklarının mimarı da aileleri aslında. Lisa'nın büyükannesi ile Dustin'in annesi zamanında birbirleriyle iyi dosttu.

Aslında aralarında 17 yaş fark olan çift ilk tanıştığında Lisa daha bir çocuktu. O arada Dustin Hoffman da Anne Bryne ile bir evlilik yaptı zaten.

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DEDESİ İÇİN BAŞ SAĞLIĞI DİLEMEYE GİTMİŞTİ

Fakat kader onları Lisa 20'li yaşlarına geldiğinde acı bir olay onları yeniden bir araya getirdi. Ama Lisa'nın ailesinin yaşadığı bu acı aynı zamanda onun mutlu hayatının da temeli oldu.

Dustin ile Lisa yıllar sonra, bu kez genç kızın dedesinin cenaze töreninde karşılaştı...

İşte ne olduysa da orada oldu.

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Lisa yıllar önce verdiği bir röportajda o günü şöyle anlattı: "Büyükbabam ölmüştü ve Dustin de baş sağlığı dilemek içir geldi. O ilk bakış... Biliyordum... Dustin bana kaç tane çocuk istediğimi sordu.. Ben de 'Altı tane' dedim... O da bana 'İkisi zaten hazır' diye yanıt verdi. Ben de madem iki tane var dört de tamamdır" diye düşündüm."

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İşin ilginç yanı zaten öyle de oldu. Dustin Hoffman ile Lisa 1980 yılında evlendikten sonra ikisi kız ikisi erkek dört çocukları dünyaya geldi.

EVLENMEDEN ÖNCE ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ

Dustin Hoffman sinema kariyerinde emin adımlarla yükselirken ve daha resmen hayatlarını birleştirmeden önce Lisa Colorado Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi gördü.

Sonra da hukuk eğitimi almak için okula geri döndü.

Aslında her iki diplomasını da hayatının sonraki döneminde kullanmadı Lisa. Ama yine de çok istediği bir şeyi yaptı ve okudu.

"Dustin ile dünyayı gezmeye başladığımda hukuk kariyeri yapmanın mümkün olmadığını biliyordum. Ama bu eğitimi kendim için tamamlamam gerektiğini de biliyordum" diye anlattı o dönemi.



DÖRT ÇOCUK VE DÖRT TORUNLARI VAR

Dustin ile Lisa 12 ekim 1980'de evlendi.

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Bir yıl sonra ilk çocukları Jacob Edward dünyaya geldi.

İki yıl sonra Rebecca Lilian, onun bir yıl sonrasında Maxwell Geoffrey doğdu. En küçük çocukları Alexandra Lydia da 1987 yılında dünyaya gözerini açtı.

Bu arada Dustin Hoffman'ın eski evliliğnden Karina ve Jenna adında iki tane kızı olduğunu da hatırlatalım.

Aslında hepsini kendisi doğurmasa da Lisa'nın daha ilk gün Dustin'e söylediği "Altı çocuk isterim" sözleri bir şekilde gerçeğe döndü.

Yıllar içinde Dustin ve Lisa dört tane de torun sahibi oldu.