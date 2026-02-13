Kendisinden 10 yaş genç kocasıyla korkarak evlenmişti... İlişkimizden rahatsız olanlar var... Ayrılmamızı daha çok beklerler

Haberin Devamı

Diğer yandan kimi zaman da bu tür söylentiler boşa olur hep. Çiftler ilişkilerini mutlu mesut sürdürür...

Ama yine de haklarında söylenenler onları etkiler.

UMURSAMAMAYI ÖĞRENDİ

Sekiz yıldır evli olan 43 yaşındaki İngiliz oyuncu Priyanka Chopra ile 33 yaşındaki kocası Nick Jonas da haklarında sık sık ayrılık söylentileri çıkan çiftlerden biri...

Malti Marie adında bir kızları olan ünlü çift, daha geçen yıl "ayrılık" söylentileriyle gündeme geldi. Hindistan asıllı oyuncu Chopra, Variety'ye verdiği röportajda bu konuya da değindi...

Oyuncu, "Sekiz yıldır birlikteyiz. İnsanlar ilişkimizin çökmesini beklemek istiyorlarsa bu, onların seçimi. Ben artık bunu düşünmeyi bıraktım" diye konuştu.

Haberin Devamı





ETKİLENMEMEK MÜMKÜN DEĞİL

Priyanka Copra bu tür söylentileri zamanla kişisel bir saldırıdan çok mesleğinin yan etkisi olarak görmeye başladı. Söylediğine göre eskiden canını çok yakan bu söylentileri de artık umursamamaya başladı.

Kocası Nick Jonas ile ilişkisinin insanları rahatsız ettiğini anlatan Priyanka Chopra "Bunun nedenini tam olarak anlayamıyorum" diye konuştu.

Elbette haklarında çıkan bu söylentilerden etkilendi Chopra ile Jonas. Ama sonunda dışarıdan gelen bütün bu söylentilere ve eleştirilere kulaklarını tıkayıp tamamen birbirlerine odaklanmayı seçtiklerini de sözlerine ekledi.





ALTI AY İLİŞKİ YAŞAYIP NİŞANLANDILAR

Priyanka Chopra o röportajda başka bir ayrıntıyı daha itiraf etti. Özellikle de Nick Jonas ile ilişkilerinin başında kendiyle ilgili bazı şüpheler taşıdığını saklamadı.

Bunun da bir nedeni var elbette. Çift, sadece altı aylık bir ilişki yaşadıktan sonra nişanlandı. Yani her şey çok hızlı gelişti...

Haberin Devamı

Oyuncu, evlendiği ilk dönemde bu yaşadıklarının gerçek olup olmadığını çok sorguladığını da söyledi. Ama Nick Jonas, ona ne kadar samimi olduğunu gösterince içi rahatladı.

Bunca çalkantının ardından Priyanka Chopra ileN Nick Jonas sonunda ilişkilerinde dengeyi ve güveni tam olarak buldu.

Şimdi bir andan 4 yaşındaki kızlarını büyütürken diğer yandan da kariyerlerine odaklanmış durumdalar.





Nick Jonas ile Priyanka Chopra 2018 yılında, güzel yıldızın memleketi Hindistan'da günlerce süren bir dizi törenle evlendi. Chopra, ilişkinin başında Jonas kendisinden 10 yaş daha genç olduğu için biraz çekindi söylediğine göre. Bu yaş farkı başlarda onu rahatsız etse de sonradan aslında bunun sorun olmadığını yaşayarak gördü.