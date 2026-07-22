Kendinden 31 yaş küçük güzelle evlenmişti… Ünlü şarkıcı sekizinci kez baba oldu!

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Latin müziğinin usta sesi Marc Anthony ve model eşi Nadia Ferreira’nın kızları dünyaya geldi.

Ünlü çiftin Myla adını verdikleri kızları ikinci çocukları. Aileye yeni katılan bu bebekle birlikte Marc Anthony de tam sekizinci kez babalık sevinci yaşamış oldu…

Çift, dün akşam Instagram'da ortak bir duyuru yaparak "Değerli MYLA'mızın gelişini sizinle paylaşmak ne büyük bir nimet. Evde hissettiğimiz mutluluğu hayal bile edemezsiniz." notuyla kızlarının doğumunu duyurdu.

Kızları Myla’nın ilk fotoğraflarını da paylaşan çiftin Haziran 2023'te doğan Marco adında bir de ağabeyi var.

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Marc Anthony ve 2021’de Miss Universo Paraguay seçilerek güzellik kraliçesi tacı takan ve ülkesini temsil eden taçlı güzel Nadia Ferreira ikinci çocuklarının doğacağını ocak ayında yaptıkları ortak açıklamayla duyurmuştu.

Çift, Marc Anthony’nin elinin Ferreira'nın karnında olduğu ortak bir gönderiye, "3. yıldönümümüz kutlu olsun!! Hayatın bize verdiği ne büyük bir hediye” dedikleri paylaşımda haberi evliliklerinin üçüncü yılını kutlarken aldıklarını da duyurmuştu.

Nadia Ferreira iki ay sonra yaptığı paylaşımda elindeki pembe bebek ayakkabılarını büyüyen karnının üstüne koyarak poz vermiş ve bir kızı olacağını açıklamıştı.

2022 baharında nişanlanan Marc Anthony ve Nadia Ferreira Ocak 2023'te Miami’de evlenmiş, Marc Anthony güzel eşini gelinlikle görünce düğün töreninde sevinç gözyaşları dökmüştü.

Taçlı güzelle yaptığı evlilik ünlü şarkıcının dördüncü evliliği…

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Marc Anthony’nin en büyük çocuğu 1994 yılında şarkı yazarı Debbie Rosado'dan doğan kızı Arianna. Çift birliktelikleri sırasında, 36 yaşındaki oğulları Chase'i evlat edinmişti.

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı oyuncu Claudette Lali ile kısa süren nişanlılığının ardından 2000-2004 yılları arasında yine bir güzellik kraliçesi olan Dayanara Torres ile evli kaldı ve bu evlilikten 25 yaşında Cristian ve 22 yaşında Ryan adında iki oğlu oldu.

Anthony daha sonra Jennifer Lopez ile evlendi. On yıllık evliliğin ardından 2014 yılında boşanan çiftin evliliğinden, şu anda Oskar adını kullanan 18 yaşında ikizleri Emme ve Maximilian dünyaya geldi.

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Ünlü şarkıcı 2014-2017 yılları arasında bir başka ünlü model Shannon De Lima ile evli kalmıştı. Çiftin çocukları olmadı.