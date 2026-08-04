Kendinden 16 yaş küçük kocası var diye duymadığı kalmamıştı… Her kötü söze kulaklarını tıkayıp bir yılı daha aşkla devirdiler

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Yıllara yenilmeyen fiziği, bitmek bilmez neşesi ve hayatın tadını sonuna kadar çıkarmasıyla tanınan ünlü model özel hayatıyla da hep adından söz ettirmeyi biliyor.

Heidi Klum ve müzisyen eşi Tom Kaulitz evliliklerinin 7. yıl dönümünü kutluyor.

Ünlü modelin sosyal medya hesabından yaptığı kutlama paylaşımında düğünlerinden bir kesit paylaştığı video binlerce beğeni aldı.

Süper model sosyal medyada paylaştığı bu mutlu anların bulunduğu gönderide eşi Tom Kaulitz’e "Mutlu yıl dönümü aşkım" diye seslenirken videoda ünlü çiftin düğününden nikah memurunun "Şimdi gelini öpebilirsiniz" dediği ve Kaulitz’in Klum'un duvağını kaldırıp ona öpücük verdiği görüntüler var.

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53 yaşındaki Heidi Klum ve Tokio Hotel grubunun üyesi, 36 yaşındaki ünlü müzisyen Tom Kaulitz 24 Aralık 2018'de nişanlandıktan sadece iki ay sonra, Şubat 2019'da gizlice evlenmişti.

Klum ve Kaulitz altı ay sonra, yani 3 Ağustos’ta, İtalya'nın Capri kentinde görkemli, yıldızlarla dolu bir törenle bir de düğün yapmıştı.

Bu en özel günleri için, Klum'un ebeveynleri Erna ve Gunther'ın yanı sıra çocukları, kızları Leni (22) ve Lou (16) ile oğulları Henry (20) ve Johan (19) da dahil olmak üzere konuklar, kiralanan lüks bir yata binmiş, Kaulitz'in ikiz kardeşi Bill Kaulitz’in de katıldığı törende konuklar sabaha kadar eğlenmişti.

Heidi Klum, törenden aylar önce Entertainment Tonight'a verdiği röportajda "İki Almanız, her şey çok düzenli ve zamanında olacak," diye espri yapmıştı. "Çok, çok zamanında ve çok düzenli."

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Ünlü süper model, bir önceki eşi Seal'den boşanmasının kesinleşmesinden birkaç yıl sonra, 2018'de Kaulitz ile çıkmaya başladı. Ocak 2020'de PEOPLE dergisine verdiği röportajda, Kaulitz'in onu "çok daha mutlu bir insan" yaptığını söylemişti.

"İlk defa her şeyi konuşabileceğim bir partnerim var. Hayatımızdaki sorumlulukları paylaşan biri. Eskiden her şeyde yalnızdım. İlk defa bir partnere sahip olmanın gerçekte nasıl bir şey olduğunu deneyimleme fırsatı buluyorum."

Peki çift, evliliklerini yıllar boyunca nasıl "canlı" tuttu? Heidi Klum, PEOPLE dergisine verdiği röportajda yine şaka yaparak "Bahsedemeyeceğim bir sürü şey yapıyoruz" demiş, sonra da her evlilikte olduğu gibi sırlarının iyi iletişim, birlikte gülüp eğlenmek ve hayatın zorluklarını birlikte göğüslemek olduğunu anlatmıştı.

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Heidi Klum, evliliğinin başından beri kocasının kendisinden 16 yaş küçük olması yüzünden birçok eleştiriye ve kötü söze maruz kaldı.

Heidi Klum, ısrarla bu yaş farkını günlük hayatlarında hiç hissetmediklerini defalarca dile getirdi. Bir röportajında, "Yaşımın yüzüme vurulduğu ve buna bir cevap vermek zorunda kaldığım tek an, insanların bana bunu sorduğu anlar. Biri bunu söylemezse yaş konusunu pek fazla düşünmüyorum." diyen ünlü modelin ve eşinin hayatında bu detaya aslında hiç yer yok…

"Başkalarının ne düşündüğü hakkında çok fazla endişelenmeden mutlu bir hayat yaşamak zorundasınız. Çünkü endişelenmek sadece daha fazla kırışıklığa neden olur." diyen Heidi Klum kocasıyla kendisini bileştiren başka şeylerin önemli olduğunu söylüyor.

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"Yaş farkımız olsa da aynı köklere sahip bir Almanla birlikte olmanın getirdiği çok farklı bir anlayış var. Değerlerimiz aynı. Burada sadece bedenler değil, kalpler ve ruhlar birbirine bağlanıyor."

Kötü sözlere kulağını tıkayıp evliliğinde bir yılı daha deviren yıldız isim bu yaş farkı sorularına bir keresinde “Genç kocamın kanını bir vampir gibi emip genç kalıyorum” diye şaka yaparak eleştiri yapanları ciddiye almadığının altını açıkça çizmişti…