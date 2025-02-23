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Kendime yakıştırmadım

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#Prof. Dr. Cihat Aşkın#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Kendime yakıştırmadım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 10:03

Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar” programında keman virtüözü Prof. Dr. Cihat Aşkın’ı ağırladı.

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İlk bestesini 8 yaşında yapan müzisyen, “Müzik yeteneğiniz doğuştan mı?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Sanırım doğuştan. Babam hafızdı, onun melodilerini dinleyerek büyüdüm. Geceleri radyo dinleyerek uyurdum. 8 yaşında, Ziya Osman Saba’nın İstanbul şiirine melodi besteledim. Bu ilk bestem oldu. Konservatuvarda kemana başladığım gün ‘Ya bu işte çok iyi olmalıyım ya da hiç olmamalıyım’ dedim. Kemanı hep bir aşk olarak gördüm.”

Kendime yakıştırmadım

Aşkın, “Virtüöz kime denir?” sorusunu da “Ben bu sıfatı kendime yakıştırmadım ama başkaları yakıştırdı. Virtüöz, bir enstrümanın tekniğini hazmettikten sonra onu hiç düşünmeyen kişidir” diye yanıtladı.

 

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#Prof. Dr. Cihat Aşkın#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

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