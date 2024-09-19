×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Kendi Yolumda konusu ve oyuncuları: İLK KEZ TV'DE! Kendi Yolumda filmi gerçek mi, nerede çekildi?

Güncelleme Tarihi:

#Kendi Yolumda#Kendi Yolumda Konusu#Kendi Yolumda Oyuncuları
Kendi Yolumda konusu ve oyuncuları: İLK KEZ TVDE Kendi Yolumda filmi gerçek mi, nerede çekildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 15:49

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği, başrolünde Gökhan Özoğuz’un yer aldığı Kendi Yolumda filmi televizyonda ilk kez yayınlanıyor. Senaryosunu Ali Kobanbay’ın yazdığı filminde Gökhan Özoğuz’un arabası, Adana’nın kenar bir mahallesinde bozuluyor. Gittiği tamircide müzisyen olmak isteyen tamirci çırağı Ömer Ali ile sohbet eden Özoğuz, sonrasında uyuyakalıyor ve rüyasında kendini tamirci çırağı olarak buluyor. Peki, Kendi Yolumda oyuncuları kimler, konusu nedir? Kendi Yolumda filmi gerçek mi, nerede çekildi? İşte merak edilenler...

Haberin Devamı

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği filmde Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Okan Çabalar, Ferit Aktuğ, Hakan Özoğuz ve Çağatay Aras’ın yanı sıra usta oyuncuların rol aldığı filmin konusu izleyici tarafından merak ediliyor. İşte Kendi Yolumda filmi nerede çekildi? İşte Kendi Yolumda konusu ve oyuncuları...

KENDİ YOLUMDA KONUSU NEDİR?

Farklı hikayesi ile dikkat çeken filmde; Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler.

Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan’a; “Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?” sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Sonra da uyandığında kendini bir tamirci çırağı olarak bulur.

Haberin Devamı

KENDİ YOLUMDA OYUNCULARI KİMLER?

Filmde Gökhan Özoğuz’a Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy, Tuncer Salman, Özkan Ayalp ve Hakan Özoğuz’un da yer aldığı zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

KENDİ YOLUMDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kendi Yolumda filmi çekimleri Adana'da gerçekleştirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kendi Yolumda#Kendi Yolumda Konusu#Kendi Yolumda Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!