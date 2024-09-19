Kendi Yolumda konusu ve oyuncuları: İLK KEZ TV'DE! Kendi Yolumda filmi gerçek mi, nerede çekildi?

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Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği filmde Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Okan Çabalar, Ferit Aktuğ, Hakan Özoğuz ve Çağatay Aras’ın yanı sıra usta oyuncuların rol aldığı filmin konusu izleyici tarafından merak ediliyor. İşte Kendi Yolumda filmi nerede çekildi? İşte Kendi Yolumda konusu ve oyuncuları...

KENDİ YOLUMDA KONUSU NEDİR?

Farklı hikayesi ile dikkat çeken filmde; Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler.

Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan’a; “Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?” sorusunu yöneltir. Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Sonra da uyandığında kendini bir tamirci çırağı olarak bulur.

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KENDİ YOLUMDA OYUNCULARI KİMLER?

Filmde Gökhan Özoğuz’a Gökçe Bahadır, Tamer Levent, Okan Çabalar, Erkan Can, Ferit Aktuğ, Çağatay Aras, Suzan Aksoy, Tuncer Salman, Özkan Ayalp ve Hakan Özoğuz’un da yer aldığı zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

KENDİ YOLUMDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kendi Yolumda filmi çekimleri Adana'da gerçekleştirildi.