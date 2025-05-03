Kendi Ã¼lkesinde korumasÄ±z kaldÄ±, sÃ¶zleri ÅŸoke etti: Annesiyle aynÄ± kaderi paylaÅŸmaktan korkuyor

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Bunun ilk adÄ±mÄ±nÄ± da BBC'ye verdiÄŸi ve kelimenin tam anlamÄ±yla ÅŸoke eden aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajla attÄ±.

O rÃ¶portajda "Hayat gÃ¼zel... Daha fazla kavga etmek iÃ§in bir neden yok" deyip ailesiyle uzlaÅŸma istediÄŸini sÃ¶yleyen Harry, kanserle savaÅŸan babasÄ± Kral Charles'Ä±n ne kadar Ã¶mrÃ¼ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸini de sÃ¶yledi.

ANNESÄ°NÄ°N Ã–LÃœMÃœNÃœ HÄ°Ã‡ UNUTMADI

Ama Prens Harry'nin o rÃ¶portajda sarf ettiÄŸi Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zler sadece bunlardan ibaret deÄŸil.

Prens, kendisine ve ailesine Ä°ngiltere'de gÃ¼venlik saÄŸlanmamasÄ± konusundaki en Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zleri sÃ¶ylerken annesi Prenses Diana'yÄ± da Ã¶rnek gÃ¶sterdi.

Prenses Diana, 1997 yÄ±lÄ±nda henÃ¼z 36 yaÅŸÄ±ndayken Paris'te geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Onunla birlikte sevgilisi Dodi El Fayed ile ÅŸofÃ¶rÃ¼ Henri Paul de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

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Harry'nin dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi gÃ¼nÃ¼n birinde kendisinin ya da ailesinin de yeteri kadar korunmadÄ±klarÄ± iÃ§in annesiyle benzer bir kaderi paylaÅŸmasÄ±.

Prens Harry, BBC'ye verdiÄŸi rÃ¶portajda, kraliyet ailesinin diÄŸer Ã¶nde gelen Ã¼yelerine saÄŸlanan gÃ¼venlik Ã¶nlemlerinin aynÄ±sÄ±ndan mahrum kalmasÄ± durumunda kendisine zarar vermek isteyenlere karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir risk altÄ±nda kalacaÄŸÄ±nÄ± savundu.

'TARÄ°H KENDÄ°NÄ° TEKRARLASIN Ä°STEMÄ°YORUM'

Harry, sadece kendisi iÃ§in deÄŸil karÄ±sÄ± Meghan Markle, Ã§ocuklarÄ± Archie ve Lilibet iÃ§in de endiÅŸelendiÄŸini saklamadÄ±.

"Tarihin kendisini tekrarlamasÄ±nÄ± istemiyorum. Bu sÃ¼reÃ§ boyunca bazÄ± insanlarÄ±n bunu istediÄŸini keÅŸfettim" diye konuÅŸtu.

Prens Harry, bu sÃ¶zleriyle annesi Prenses Diana'nÄ±n 1997 yÄ±lÄ±nÄ±n 31 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ Paris'te geÃ§irdiÄŸi kaza onucu Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ iÅŸaret etti.Â

Fransa'nÄ±n baÅŸkentindekiÂ Pount de l'Alma tÃ¼nelinde Diana ile El Fayed'i taÅŸÄ±yan araÃ§ paparazzilerden kaÃ§arken kaza yapmÄ±ÅŸ ve iÃ§indeki herkes hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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KENDÄ° AÄ°LESÄ°NÄ°N DE AYNI DURUMDA KALMASINDAN KORKUYOR

Harry'nin iddiasÄ±na gÃ¶re annesi Diana'ya Ã¶lÃ¼me gÃ¶tÃ¼ren yeteri kadar korunmayÄ±p paparazzilerin hedefi haline gelmesiydi.

Prens, 2020 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere'den ayrÄ±lÄ±rken "KarÄ±mÄ±n da annemin kaderini paylaÅŸmasÄ±nÄ± istemiyorum" diyerek bu konudaki endiÅŸesini dile getirmiÅŸti.

2008 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan bir baÅŸka soruÅŸturmada ise kazaya, ÅŸofÃ¶r Henri Paul'Ã¼n kurallara uygun sÃ¼rÃ¼ÅŸ yapmamasÄ±nÄ±n neden olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Prens Harry annesini kaybettiÄŸinde henÃ¼z 12 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Diana'nÄ±n cenaze tÃ¶reninde annesinin tabutunun ardÄ±nda aÄŸabeyi William, babasÄ± Charles ve dayÄ±sÄ± Charles ile baÅŸÄ± Ã¶nÃ¼nde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ ise milyonlarÄ±n hafÄ±zasÄ±na kazÄ±ndÄ±.

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'Ã‡OCUKLARIMA ÃœLKEMÄ° GÃ–STEREMEMEK NE ACI'

PrensÂ Harry dÃ¼n, Ä°ngiltere'nin ikinci en kÄ±demli yargÄ±cÄ±nÄ±n, Ä°ngiltere'deyken polis korumalarÄ±nÄ± yeniden gÃ¶reve getirme yÃ¶nÃ¼ndeki Temyiz Mahkemesi giriÅŸimini reddetmesiyle, davadaki 'diÄŸer tarafÄ±n' yani kendisini ve ailesini gÃ¼vende tutmak istemeyen tarafÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ArdÄ±ndan da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Eminim ki bazÄ± insanlar, bÃ¼yÃ¼k ihtimalle bana zarar vermek isteyen insanlar, bunu bÃ¼yÃ¼k bir zafer olarak gÃ¶rÃ¼yordur."

Harry bu yÃ¼zden Ã§ocuklarÄ±nÄ± Ä°ngiltere'ye getirmesinin artÄ±k mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi. Bu konuda da "Ã‡ocuklarÄ±ma kendi Ã¼lkemi gÃ¶steremeyecek olmak ne acÄ±" diye konuÅŸtu.Â