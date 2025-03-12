Kendi şöhreti onu korkuttu, çocuklarını köşe bucak saklıyor… ‘Onlara büyüyene kadar video çekmek bile yasak’

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Bu sözler Hollywood’un en güzel kadınlarından biri kabul edilen ve yıllardır rola aldığı birçok filmle başarısını da kanıtlayan yıldız oyuncusu Scarlett Johansson’a ait. Yıllardır Hollywood'un en büyük yıldızlarından olan Scarlett Johansson özel hayatında ise çok farklı bir görüntü veriyor

ÇOK SEMPATİK AMA BİR O KADAR DA KURALCI

Aksiyon sinemasından sanat filmlerine kadar türlü yapımda rol alan, Marvel filmlerinde canlandırdığı “Kara Dul” Natasha Romanoff karakteriyle de ünü dünyayı saran güzel yıldız aslında güler yüzlü ve sempatik tavırlarıyla tanınsa da bazı konularda çok sert kuralları olan bir oyuncu.

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Eski eşi Romain Dauriac’tan 10 yaşında Rose adında bir kızı ve 2020’de evlendiği komedyen eşi Colin Jost'tan da 3 yaşında Cosmo adında bir oğlu olan Scarlett Johansson’ın çocuklarını bunca yıldır gören yok! İkinci evliliğinden bir kızı, 2020'de evlendiği eşi Colin Jost'tan da bir oğlu olan Johansson çocuklarını basından sürekli kaçırıyor

ÇOCUKLARINI ÖYLE BİR SAKLIYOR Kİ YÜZLERİNİ BİLEN YOK

İki çocuğunun sadece birkaç kez kucağındalarken paparazziler tarafından çekilmiş fotoğrafları olan, onları mümkün mertebe meraklı gözlerden saklayan ve sosyal medyadan da hiç paylaşmayan Scarlett Johansson bu konuda yıllardır katı kurallara sahip.

Çocuklarının kendi şöhretinden etkilenmesini istemediğini söyleyen ünlü oyuncu onları belli bir yaşa gelip bir Hollywood yıldızı olmanın bedelini anlayabilecekleri zamana kadar korumaya da kararlı olduğunu söylüyor. Yıllardır birkaç paparazzi fotoğrafı dışında çocuklarıyla olan fotoğraflarını asla paylaşmayan ve onları kendi ününden köşe bucak kaçıran Scarlett Johansson bu konuda çok katı kurallara sahip

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“ONLARI KİMSE TANIMASIN İSTİYORUM”

Ailesinin mahremiyetini korumak için çok uğraştığını söyleyen Scarlett Johansson “Çocuklarımın yüzlerini kimsenin bilmemesi benim için en önemli şey” diyor.

40 yaşındaki Johansson, oğlunun henüz hiçbir şeyin farkında olmadığını ancak 10 yaşındaki kızının artık etrafında olup bitenleri ve anne babasının ünlü olduklarının farkına vardığını söylüyor. Kızı artık 10 yaşında olan ve anne babasının ününün farkına varan Scarlett Johansson onun bu konuda sorular sorduğunu söylüyor... Ancak iki çocuğuna da belli bir yaşa gelip şöhretin ne demek olduğunu anlayana kadar bu dünyayı yasaklamış

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Gözden Kaçmasın Scarlett Johansson kariyerinin ilk günlerini anlattı: Gençken arzu nesnesi kadın rollerini oynamam için eğitildim Haberi görüntüle

VİDEO ÇEKMEYE BİLE İZİN YOK: BİR GÜN ANLAYACAKLAR

Kızıyla artık bu konuları konuştuğunu söyleyen yıldız isim onun video çekmesine izin vermediğini, bunun da kızını üzdüğünü söylerken şöhretin bir insandan alıp götüreceği şeyleri çocuklarının da bir gün kavraması gerektiğinin altını çiziyor.

“Kamuya mal olmuş bir figür olmakla ilgili olan şey, tanınır ve ünlü olma fikrinin eğlenceli hissettirmesi, ama sonra bununla baş etmek zor. Gerçek şu ki, şöhret kazandırdığı kadar kaybettiren de bir şey” diyen Marvel yıldızı, çocuklarının kendileri için bu seçimi yapmaya hazır olana ve bunun ne anlama geldiğini gerçekten kavrayabilecekleri bir yaşa gelene kadar şöhretin yükünü taşımak zorunda kalmalarını istemiyor.

Ünlü yıldız şöhretin güzel tarafları olduğunu ancak bunun bedelinin de çok ağır olduğunu söylüyor... Kendisi de 8 yaşından beri kameraların önünde olan oyuncu çocuklarını bu kötü taraflardan korumaya kararlı

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KENDİSİ DE BUNU YAŞADI… 8 YAŞINDAN BERİ KAMERALARIN ÖNÜNDE

Scarlett Johansson kendisi de bunu çok iyi bilerek yaşamış bir isim. İlk rolünü 8 yaşındayken “North” filminde oynayan ünlü yıldız o zamandan beri kameraların önünde.

Gösteri dünyasında geçirdiği otuz yılı aşkın süreye rağmen Johansson özel hayatını profesyonel hayatından ayırmayı başardı.

Kırmızı halılarda ya da film çekimleri sırasında karşılaştığı hayranlarıyla selfie çektirne ünlü oyuncu iş dışında buna asla izin vermiyor çünkü gittiği yerlerin belli olmasını istemiyor

Ünlü aktris, çalışmadığı sürece hayranlarıyla fotoğraf çektirmiyor ve bunun “pek çok insanı gerçekten üzdüğünü” kabul ediyor.

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“YERİMİ KİMSE BİLMESİN”

“Bu elbette insanların hayran olmalarını takdir etmediğim ya da beni gördükleri için mutlu olmadığım anlamına gelmiyor,” diye açıklıyor durumu.

Birçok Hollywood ünlüsü gibi Los Angeles'ta yaşamak yerine New York'u seçen Scarlett Johansson gündelik hayatında makyaj yapmıyor, giyim kuşamıyla da ünlü olduğunu hiç belli etmemeye çalışıyor

Ancak Johansson eğer iş için orada bulunmuyorsa nerede olduğunun anlaşılmasını istemiyor. Fotoğraf çektirmeyi de bu yüzden kabul etmiyor.

İNATLA INSTAGRAM HESABI AÇMIYOR

Üstelik birçok Hollywood ünlüsünün de itiraf ettiği gibi roller artık yıldızların Instagram takipçilerine bakılarak veriliyor olsa da Scarlett Johansson ısrarla Instagram hesabı açmıyor.

Birçok ünlü aşkını, evliliğini, çocuklarını ve aile yaşantısını her gün sosyal medya hesaplarından yayınlıyor. Ancak Scarlett Johansson’ın bir hesabı bile yok.

Johansson, kendisiyle ilgili bu kadar çok şeyi internette paylaşmanın “temel değerlerine aykırı” olduğunu söylüyor.