Saadetini, aldattığı karısının gözyaşları üzerine kurdu... 'Karısını gerçekten sevdiğini sanıyordum'... Gözümüzden iyice düştün!

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Hiç resmi olarak evlenmeseler bile 40 yıla yakın bir süredir bir aile olmayı başaran, çocuklarını ve torunlarını birlikte büyüten Goldie Hawn ve Kurt Russell, bu konudaki en çarpıcı örnek.

Bir de diğer yanda uzun süre çok mutlu görünen ama sonra bir anda beklenmedik bir şekilde yuvaları yıkılan ünlü çiftler var.

MEĞER 27 YILLIK EVLİLİĞİ İHANET BİTİRMİŞ

Tıpkı Deborra Lee Furness ile Hugh Jackman gibi.

Aralarındaki yaş farkına rağmen gittikleri her yerde aşk tablosu çizen eski çiftin kapalı kapılar ardındaki hayatının aslında göründüğü gibi olmadığı önceki yılın sonlarında ortaya çıktı.

56 yaşındaki Jackman ile 69 yaşındaki Furness, boşanacaklarını açıkladı. Umulmayan olmuş 27 yıllık evlilik bitmişti.

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Yapılan ortak açıklamada evliliğin bitme nedenini net olarak belirtmeseler de sonradan neler olduğu ortaya çıktı.

Hugh Jackman, karısı Deborra Lee Furness'ı rol aldığı The Music Man adlı müzikaldeki rol arkadaşı Sutton Foster ile aldatmıştı...

Sonuç olarak eski çifte yakın kaynaklar da bunun farkındaydı. Hatta Deborra Lee Furness bile aldatıldığından şüpheleniyordu. Zaten tüm bu şüpheleri de doğru çıktı.

Bu uğurda Ted Griffin ile kurduğu kendi yuvasını da yıkan Sutton Foster ile Hugh Jackman, sonunda haklarındaki söylentilerin gerçek olduğunu açıkça ortaya koydu.

Gözden Kaçmasın Onları hiçbir şey ayıramaz deniliyordu... Ünlü çift 27 yıl sonra boşanıyor Haberi görüntüle

BİR DEĞİL İKİ YUVA DAĞILDI

Önceki akşam Los Angeles'ta çıktıkları bir akşam yemeğinde el ele tutuşarak aylardır süregiden aşk söylentilerinin doğru olduğunu ilk elden onayladılar.

Dışarıdan bakıldığında ikisi de gayet mutlu görünüyordu. Bir yandan el ele yürürken diğer yandan da gülümseyerek sohbet ediyorlardı.

Büyük olasılıkla da artık ilişkilerini gözler önüne sermek için daha fazla beklemek istememişlerdi. Belki de aşklarının görüntülenmesine izin verdikten sonra gerçekten de üzerlerinden büyük bir yük kalkmıştı.

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Foster ile Jackman'ın mutluluğunun ve aşkının ne kadar süreceğini zaman gösterecek. Ama diğer yanda bir de gerçek var...

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Onların mutlu gülüşmeleri, iki kişinin gözyaşları üzerine kurulu... Bunlardan biri Foster'ın bir süre önce boşandığı ikinci eşi Griffin. Ama ondan daha çok ilgi çeken kişi ise Hugh Jackman'ın 27 yıllık eski karısı Deborra Lee Furness.

Biir zamanlar örnek aile babası, karısını her koşulda çok seven ideal eş imajı çizen Hugh Jackman'ın hayranları onun Sutton Foster aşkının resmiyete dökülmesinden sonra ünlü oyuncuya bakışlarını değiştirdi.

Bu konu sosyal medya platformlarında ve konuyla ilgili haberlerin yayınlandığı internet sitelerinde önceki geceden bu yana ana gündem maddesi.

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Oradaki yorumların ağırlıklı kısmına bakılırsa birçok hayranının Jackman ile ilgili fikri değişti.

Gelin bir bakalım ünlü oyuncunun yeni aşkıyla ilgili söylenenlere...

HAYRANLARININ ÜNLÜ AKTÖRE BAKIŞI DEĞİŞTİ

Hugh Jackman'ın Sutton Foster ile el ele görüntülenmesinden sonra yorum yapan bir kullanıcı "Ona duyduğu saygı yerle bir oldu" diye görüşünü bildirdi. Aynı kullanıcı ihanete uğrayan Deborra Lee Furness'in kırık kalbinin bir an önce iyileşmesini dilediğini de ekledi.

Bir başkası Jackman ile eski karısı Deborra Lee Furness'ı kast ederek "Onlara bir çift olarak bayılıyordum. Hugh bütün fotoğraflarda sevgi dolu ve şefkatli biri gibi görünüyordu. Onun hakkında yanılmışım. Hugh harika bir aktör. Deborra da tatlı bir hanım. Onun kırık kalbinin bir an önce iyileşmesini dilerim" sözleriyle görüşünü belirtti.

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Bir başka kullanıcı hiç kimsenin aşka karşı koyamayacağını vurguladı.. "Biliyorum aşka karşı durulmaz. Ama Hugh ile ilgili çok büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. Ben onun Deborra'yı gerçekten sevdiğini sanıyordum" diye yazdı.

Bir başka kullanıcı Deborra Lee Furness gibi böyle bir ihanetin kurbanı olan herkesi düşündüğünü saklamadı.

'HEM ONDAN YAŞÇA BÜYÜK HEM DE HAYATININ AŞKINI KAYBETTİ'

Onun satırları ise şöyle: "Deborra'yı ve onun gibi bu tür zorlukları yaşayanları düşünüyorum. Bu kesinlikle sizi değiştirir. Bu sorunun yanıtı kolay değil. Önemli olan bu tür zorluklara rağmen hayatın içinde olumlu bir şeyler bulmak ve yaşama coşkusunu kaybetmemek."

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Buna yanıt veren bir başkası da Jackman ile Furness'in yaşadıklarının sadece sıradan bir ayrılık olmadığını işin içinde yalanlar, gizem ve kapalı kapılar ardında yapılan planlar olduğunu vurguladı.

"Bir de sanki her şey yolundaymış gibi sizinle ağız birliği yapacak arkadaşlar var" diyerek ihaneti bildikleri halde Deborra Lee Furness'ten saklayan Ryan Reynolds ve eşi Blake Lively'ye gönderme yaptı.

Bu arada bir başka kullanıcı da çok gündeme gelmeyen bir başka ayrıntıya dikkat çekti. "Herkes Deborra'dan söz ediyor. O yetişkin bir kadın. Ama Sutton Foster'ın kocası ve daha da önemlisi küçük bir kızı var. Onların durumu da zor" diyerek bu aşk uğruna yıkılan diğer yuvaya da dikkat çekti.

Yine bir başka kullanıcı Deborra Lee Furness için nasıl hissettiğini şöyle anlattı: "Ben Deborra için üzgünüm, Hugh Jcakman'dan yaşlıydı ve hayatının aşkını kaybetti."

SOYUNMA ODASINDAKİ HALI SOHBETLERİYLE BAŞLADI

Bu olayın geçmişine şöyle bir bakarsak... Son haftalarda basına yansıyanlara bakılırsa Deborra Lee Furness aslında kocasının kendisine ihanet ettiğinden şüpheleniyordu.

Ama bu durumu bilen yakın dostları Ryan Reynolds ve Blake Lively dahil herkes kendisine bu konuda gerçeği söylemedi. Zaten olay ortaya çıktığında Deborra Lee Furness, buna da ayrı sinirlendi.

Aslına bakılırsa Deborra Lee Furness'in kızması da aldatıldığından şüphelenmesi de normal.

Çünkü daha The Music Man adlı gösteri sahnelenirken Jackman ile Foster katıldıkları her söyleşide birbirlerine farklı bakıyor ve aslında birbirlerinden etkilendiklerini saklamıyorlardı.

Hatta Sutton Foster'ın müzikalin sahne arkasıyla ilgliii söyledikleri vardı ki aslında onlar bu aşkın sanıldığından daha uzun bir süredir devam ettiğinin kanıtı gibiydi.

Söylediğine göre 2021 ile 2023 arasında perde açan The Music Man adlı müzikalin her gösterisi öncesinde Foster'ın giyinme odasında buluşup orada baş başa sohbet ediyorlardı.

Buna da kendi aralarında "Halı sohbeti" diyorlardı.

HER GÖSTERİ ÖNCESİ 'HALI SOHBETİ'

Bunun nedenini de Sutton Foster röportajında şöyle anlattı: "Çünkü benim soyunma odam her zaman karışık olurdu. Bu yüzden de halıda oturup sohbet ederdik."

Oyuncunun söylediğine göre bu "halı sohbetleri" Jackman ile ortak çalışmalarının en zevkli kısmıydı.

İkili arasındaki aşk söylentilerinin yayılmasından sonra Sutton Foster'ın iki yıl önce söylediği bu sözler bir kez daha akıllara geldi.

Bütün bunlara, Jackman'ın boşandığı eşi Deborra Lee Furness'in, onlardan şüphelendiği iddiaları da eklenince dedikodu çarkları başka türlü dönmeye başladı.

Daha fazla sayıda insan Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın ilişkisinin daha boşanmalarından önce o müzikal sırasında başladığına inanmaya başladı. Zaten görünüşe göre bu konudaki bütün şüpheler de doğru çıktı.