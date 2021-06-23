Kendi güzellik merkezinde cinsel istismara uğrayan kadın yaşadıklarını canlı yayında anlattı!

İddiaya göre 40 yaşındaki mağdur kadın kendisini polis olarak tanıtan şahıs tarafından kendi güzellik merkezinde cinsel istismara uğradı. Talihsiz kadın kabus dolu o anlar ile ilgili: ‘Yeni açtığım iş yerim için benden sosyal medya üzerinden randevu aldı, eski hastam sandım kabul ettim. Geldiğinde bana polis olduğunu ve emniyete gitmemiz gerektiğini söyledi. Polis rozetini, kimliğini gösterdi. Çok ağır şiddet kullandı, silahı boğazıma soktu, 18 gündür yemek yiyemedim, kafamı vurdu, kendi iş yerimde saldırıya uğradım. Kafamı poşet ile sararak nefes almamı engelledi” dedi. Yayına mağdurun avukatı Barış Erbaş da katıldı. Şikayette bulunduklarını söyleyen Erbaş, “Polis gibi tam tesisatlı geliyor, bir profesyonel, şu an yakalanmadı ama yakalanacağından eminiz.” dedi.

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