Kendi derdini unuttu tek evladına ağlıyor… ‘Hastalığım kızımı perişan etti’

Daha gencecikken kazandığı şöhret hayatının bir parçası oldu. Yıllar ilerledikçe yer aldığı yapımlarla yeteneğini ve sadece güzel bir yüz olmadığını da kanıtladı. Ancak hayatın ona çizdiği yol hep engebeli oldu…

Uzun kariyeri boyunca birçok film ve dizide oynayan Christina Applegate, Primetime Emmy Ödülü kazandı ve dört kez Altın Küre’ye bir kez de Tony Ödülü’ne aday gösterildi.

EN GÜZEL ÇAĞLARINDA HASTALIKLARLA BOĞUŞMAYA BAŞLADI

2008 yılında meme kanseri teşhisi alan yetenekli oyuncu çift mastektomi operasyonu geçirdi; yani her iki memesi de kanser nedeniyle alındı. Bu zor süreç mücadeleci ruhunu durdurmaya yetmemişti.

Applegate hem kariyerini sürdürdü hem de kendisi gibi bu tür hastalıklarla yaşayanlara umut veren bir duruş gösterdi, paylaşımlarıyla zor durumdaki herkesle dayanışmaya çalıştı. Kanser Applegate’in kapısını 2017 yılında bir kez daha çalacaktı.

Yapılan bir testte kendisini kanser geliştirmeye yatkın hale getiren BRCA1 gen mutasyonuna sahip olduğunu keşfetti. Kanseri bir kez yenen oyuncu bu kez de “yenilmeyeceğim” dedi ve hastalığın ona gelmesini hiç beklemeden yumurtalıklarını ve fallop tüplerini aldırmayı tercih etti.

KANSERİ YENDİ MS'E YAKALANDI

Hayata bağlanan, başına ne gelse bu bağ kopmasın diye mücadele eden yıldız isim bu kez de MS hastalığına yakalandı. 2021’den beri MS’le mücadele eden Christina Applegate, bu süreç boyunca da yaşadığı sıkıntıları dile döktü, kaçıp saklanmak yerine hastalığıyla verdiği cesur mücadeleyi anlattı, başkalarına faydalı olmak için uğraştı.

53 yaşındaki Applegate, hastalığının giderek ilerlemesiyle birlikte artık bastonsuz yürüyememeye, sık sık çektiği ağrılar yüzünden hastaneye yatmaya ve kimi zaman evden bile çıkamamaya başladı.

Yaşadığı kâbus gibi yılları en içten şekilde anlatan Christina Applegate katıldığı bir yayında tek evladı olan kızı Sadie hakkında dinleyenlerin yüreğini burkan açıklamalar yaptı.

HER ŞEYE GÖĞÜS GERİYOR AMA TEK EVLADINA BAKTIKÇA İÇİ ACIMAYA BAŞLADI

MS hastalığıyla savaşının 14 yaşındaki kızını da perişan ettiğini söyleyen Applegate “Kızım da bu yüzden çok kırıldı. Bunu gözlerine baktığımda görebiliyorum” dedi.

"Yatakta olduğumda ve hareket edemediğimde bana baktığını görüyorum veya odasına gidip ona iyi geceler demek istiyorum ama bacaklarım o gün çalışmadığı için koridordan geçemiyorum”

Artık evinden pek çıkmayan ünlü oyuncu banyoya bile zor gittiğini, buna şahit olarak büyümek zorunda kalan kızının gördükleri karşısında mahvolduğunu anlattı.

"SANKİ GERÇEK ANNESİNİ KAYBETMİŞ GİBİ"

Kızının teşhisten önce annesini sağlıklı, spor yapan, neşeli ve mutlu bir anne olarak tanıdığını, MS’in ilk zamanlarında da oldukça metanetli olduğunu söyleyen Christina Applegate “Sanki gerçek annesini bu hastalık yüzünden kaybetti. Ve şimdi ben yaşlandıkça, sanırım bu durum onu ​​daha da çok incitiyor” dedi.

Yine de oyuncu, kızının zor zamanlarında yanında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Dışarı çıkmaktan ne kadar korktuğumu biliyor. Sürekli bana yardım etmeye, bastonumu kullanmama yardımcı olmaya çalışıyor. Evde ise, 'Lütfen aşağı inip yemeğimi hazırlar mısın, çünkü bunu yapabilecek tek kişi sensin?' diyor”.

ARTIK EVİNDEN PEK ÇIKAMADAN YAŞIYOR

Applegate, yakın zamanda "çığlık atmasına" neden olan ağrılar çekmeye başladığını ve bu yüzden hastaneye kaldırıldığını söylemişti. Ünlü oyuncunun iki böbreğinde de enfeksiyon olduğu anlaşıldı.

Sağlığıyla ilgili bu kadar çok soruna ve ölümden dönmesine rağmen Christina Applegate hayatının aşkını bulmuştu… 2013’te evlendiği Hollandalı müzisyen Martyn LeNoble'la 2009’da, kanseri atlattığı sırada tanışmıştı…

Çiftin tek kızları Sadie 2011’de dünyaya geldi.