Kendi babasını çiğneyip geçti… Artık varsa yoksa zengin kayınpederi!

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Daha evlenir evlenmez zaten karısının soyadını kendi soyadının yanına eklemiş, “Beni bundan sonra Nicola’nın kocası olarak anın” demişti.

KARISINA AŞKI DİLİNDEN DÜŞMÜYOR

Genç yaşta ünlü ABD’li oyuncu ve model Nicola Peltz’le evlenen Brooklyn Beckham son günlerde ailesiyle yaşadığı sorunlarla hatta onları tamamen silip hayatından çıkarmasıyla gündemden düşmüyor.

İlk başta Brooklyn Beckham ve kardeşi Romeo Beckham arasında başlayan küslük sonra tüm aileye sirayet etmiş, en sonunda ailenin en büyük oğlu anne babası ve kardeşlerine “Beni arayıp sormayın” mesajı yollamıştı.

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İki kardeşin arasına giren Romeo Beckham’ın daha önce Brooklyn Beckham’la da sevgili olan ünlü DJ Kim Turnbull yüzünden sıkıntı yaşamaları olmuştu…

KARDEŞ KAVGASI DERKEN TÜM AİLESİNİ DEFTERDEN SİLDİ

Ancak David ve Victoria Beckham’ın ilk göz ağrıları oğullarının aileyle olan sıkıntısı giderek derinleşti.

Bunda da eşi Nicola Peltz’in etkisi olduğu iddiaları gündemden bir türlü düşmek bilmedi.

Nicola Peltz’in en başından beri David ve Victoria Beckham çiftini hiç sevmediği, zaten düğün günü kayınvalidesi Victoria’yla kavga ettiği biliniyor. Gelin kayınvalide düğünden sonra esen soğuk rüzgarları verdikleri birkaç mutluluk pozuyla kesmişti.

Anlaşılan dışarıya karşı bir sorun yok imajı vermeye çalışsalar da bu zoraki görüntüler bir işe yaramadı ve Nicola Peltz 2022’de evlendiği Brooklyn Beckham’ın ailesiyle tüm bağlarını kesti.

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Ve giderken yanında kocasını da götürdü…

SEÇİMİNİ YAPTI: MEĞER MİLYARDER KAYINBABASINI PEK SEVİYORMUŞ!

Babası David Beckham’ın 50. yaş gününü kutlamayan, aile için çok önemli bu özel günde verilen partiye bile gitmeyen Brooklyn Beckham tercihi yapmış ve karısının ailesini seçmiş gibi görünüyor.

Çünkü kendi babasının yaş gününü kutlamayıp yanında olmayan Brooklyn zengin kayınpederi Nelson Peltz’in doğum günü söz konusu olunca tam bir bülbül kesildi…

Brooklyn Beckham kayınpederini birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak kutladı ve kalp emojisi koyarak “İyi ki doğdun Nelson, seni seviyoruz” yazdı.

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24 Haziran’da 83 yaşına basan Nelson Peltz 1,6 milyar dolarlık servetiyle ABD’nin en zengin iş insanlarından biri.

Brooklyn ve Nicola evlendiğinden beri iki ailenin de pek anlaşamadıkları hep bir dedikodu olarak kulaktan kulağa yayılıyordu.

İKİ AİLE BAŞTAN BERİ BİRBİRİNİ SEVMEMİŞTİ... EN SONUNDA TÜM BAĞLAR KOPTU

Çiftin düğünü Nelson Peltz’in muhteşem malikanesinde yapılmış, zenginliğini özellikle Beckham ailesinin deyim yerindeyse “gözüne sokmaya” çalışan baba kız Peltz’lerin David ve Victoria Beckham’ı epey rahatsız edildiği söylenmişti.

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Beckham’lar büyük servetleri ve lüks yaşantılarına rağmen en azından dışarıya karşı daha mütevazı görünmeye çalışan bir çift.

Peltz ailesi için ise bunun tam tersini söylemek mümkün. Nicola Peltz’in özellikle şarkıcılıktan gelen ve sonra modacı olan Victoria Beckham’ı kendi gibi büyük zenginlikler içinde büyüyen birine layık bulmadığı söyleniyor…