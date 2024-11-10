Kendi adayınızı oylamaya dahil edin!

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Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde heyecan başladı.

İlk turdaki halk oylaması, pantenealtinkelebekodulleri.com’da devam ediyor.

Beğendiğiniz isim ve yapımları zirveye taşımak için siz de web sitesi üzerinden oylamaya katılabilirsiniz.

Bu yılın adayları, 3 Ekim 2023-21 Ekim 2024 tarihleri arasındaki tüm projeleri kapsayacak biçimde belirlendi.

Şunu hatırlatmakta da fayda var... Desteklemek istediğiniz aday kategorilerde yok diyelim. O zaman kategori altlarında bulunan ‘diğer’ kutucuğuna desteklediğiniz kişi ve yapımın adını yazarak oylamaya dahil olmasını sağlayabilirsiniz.

Ve bu ‘diğer’ kategorisinden gelen aday ikinci turda bile kendini görebilir.

Unutmayın, kazananların belirlenmesinde yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oyları etkili. Sözün büyüğü her zaman sizlerde. O nedenle oy vermeyi ihmal etmeyin. Desteklediğiniz isim listede olmasa bile, siz adayınızı o listeye dahil edin!

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