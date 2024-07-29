Kenan Işık'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu! 'Mekanın cennet olsun Sayın Bakanım'

Haberin Devamı

Türk televizyon tarihine damga vuran usta sanatçı Kenan Işık'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Işık'ın ardından dostları duygularını dile getirdi.

ALİ SUNAL

Mekanın cennet olsun canım Sayın Bakanım. Şu karede olduğum için o kadar şanslıyım ki… sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat.

GÜLBEN ERGEN

Dev Çınarım Kenan Işık…

İki yılımızın her günü sevgiyle, saygıyla, anılarla geçti Dadı’da.

10 yıllık hasret sürecine sonsuzluk eklendi şimdi.

Değerli ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim.

Allah rahmet eylesin.

Başımız sağ olsun.

AYŞE NİL ŞAMLIOĞLU

Haberin Devamı

Canım bir tanem… Seninle Ankara Devlet Tiyatroları'ndan bu yana süren dostluğumun her günü benim yüreğimde özel yerini hep koruyor hep koruyacak, menziline tez var biriciğim, çok uzundu bekleyişin. Seni seviyorum.

NİLGÜN BELGÜN

Çok üzgünüm…

Kenan Işık değerli bir Tiyatro adamıydı.1995 yılında “MATRUŞKA” adlı Hadi Çaman’la oynadığımız iki kişilik oyunumuzun şahane yönetmeniydi. Hiç unutmuyorum oyunun ilk gecesi kulis aynama şöyle bir yazı yazmıştı;

“Tiyatro çilekeş bir iştir. Siz çile çektikçe güzelleştiniz”

Canım Kenan Işık ruhunuz şad mekanınız cennet olsun.

Oyuncu, sunucu ve senarist Sayın Kenan Işık'ı kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Nurlarda uyusun. Acılı ailesine sabır, dilerim.

SERAY SEVER

Nur içinde yatsın

ITIR ESEN

Çok üzgünüm… Büyük usta... Büyük kayıp… Devrin daim olsun