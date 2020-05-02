Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl, Kenan Işık ne zaman rahatsızlık geçirmişti?

Gülben Ergen, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Ergen, Dadı dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili sorulara canlı yayında yanıt verdi.

"Bizzat arayamıyoruz, eşiyle konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek. Mehmet Al Erbil'den de aynı şekilde Sezin'den haber alıyorum. O da hastaneye gidip geliyor. Bu süreç normal hastalar için de çok zor bir süreç. Şikayete etme hakkımız yok."

Kenan Işık ne zaman rahatsızlık geçirmişti?

21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alınmıştı. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir. Hadiseden sonra, Işık'ın sol tarafı felçli kaldığı bilgisi sağlık durumu ile ilgili son gelen bilgiler arasındaydı.

1 Ekim 1947 doğumlu usta sanatçı 72. yaşında.