Kenan Işık'ın oğlu Ahmet Işık: Babamın ölümü bizi yıktı geçti

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DEVLET Tiyatroları sanatçısı Kenan Işık için dün Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Törene eşi Beril Işık, oğulları Ahmet ile Mehmet Işık ve kardeşi Mehmet Engiz Işık katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve birçok ünlü isim törende yer aldı.



Yanına gidip hayatı anlattık



Oğlu Ahmet Işık, “Babamın ölümü bizi yıktı geçti. Çok üzgünüz. 10 yıllık süreç zordu. Maddi, manevi, psikolojik ve duygusal olarak da. En çok annem zorluğunu yaşadı. Yanına gidip konuştuk, hayatı anlattık. Sevdiği müzikleri dinlettik. Hayata dahil etmeye çalıştık” dedi.

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Oğlu Mehmet Işık ise şunları söyledi:

“Sadece bize değil, ülkenin bütün insanlarına babalık görevini üstlendi. Anadolu’nun kültürünü sanatının merkezine koydu. Hayatının en büyük tutkusu olan sanatı ile hem ailesine bakma fırsatı buldu hem de ülkesinin insanına fayda sağladı. Babamın ruhu huzur içindedir.”

Ekrem İmamoğlu, “Etkileyici sesi, beyefendi tavrı aklımızdan çıkmayacak” dedi.

Zafer Algöz, Kenan Işık sayesinde oyuncu olduğunu söyledi:

“Bize güven vermesi, onurlandırması, desteklemesiyle oyuncu olduk. Ülkemizin başı sağ olsun. Değerli bir sanat insanını kaybettik.”

Mehmet Engiz Işık, “10 yıl sabırla bekledik. Ama artık, ‘Ben eziyet çekmeyeyim, gideyim’ dedi” açıklamasını yaptı.