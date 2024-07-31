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Kenan Işık'ın oğlu Ahmet Işık: Babamın ölümü bizi yıktı geçti

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#Kenan Işık#Ahmet Işık#Mehmet Işık
Kenan Işıkın oğlu Ahmet Işık: Babamın ölümü bizi yıktı geçti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 09:10

10 yıldır komada olan Kenan Işık, hayatını kaybetti. Sanatçı için dün AKM’de bir tören düzenlendi. Işık’ın cenazesi ise bugün Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nden kaldırılacak.

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DEVLET Tiyatroları sanatçısı Kenan Işık için dün Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören düzenlendi. Törene eşi Beril Işık, oğulları Ahmet ile Mehmet Işık ve kardeşi Mehmet Engiz Işık katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve birçok ünlü isim törende yer aldı.

Yanına gidip hayatı anlattık

Oğlu Ahmet Işık, “Babamın ölümü bizi yıktı geçti. Çok üzgünüz. 10 yıllık süreç zordu. Maddi, manevi, psikolojik ve duygusal olarak da. En çok annem zorluğunu yaşadı. Yanına gidip konuştuk, hayatı anlattık. Sevdiği müzikleri dinlettik. Hayata dahil etmeye çalıştık” dedi.

Kenan Işıkın oğlu Ahmet Işık: Babamın ölümü bizi yıktı geçti

Ahmet Işık

Oğlu Mehmet Işık ise şunları söyledi:

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“Sadece bize değil, ülkenin bütün insanlarına babalık görevini üstlendi. Anadolu’nun kültürünü sanatının merkezine koydu. Hayatının en büyük tutkusu olan sanatı ile hem ailesine bakma fırsatı buldu hem de ülkesinin insanına fayda sağladı. Babamın ruhu huzur içindedir.”

Kenan Işıkın oğlu Ahmet Işık: Babamın ölümü bizi yıktı geçti

Mehmet Işık

Bizi desteklemesiyle oyuncu olduk

Ekrem İmamoğlu, “Etkileyici sesi, beyefendi tavrı aklımızdan çıkmayacak” dedi.

Zafer Algöz, Kenan Işık sayesinde oyuncu olduğunu söyledi:

“Bize güven vermesi, onurlandırması, desteklemesiyle oyuncu olduk. Ülkemizin başı sağ olsun. Değerli bir sanat insanını kaybettik.”

Mehmet Engiz Işık, “10 yıl sabırla bekledik. Ama artık, ‘Ben eziyet çekmeyeyim, gideyim’ dedi” açıklamasını yaptı.

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#Kenan Işık#Ahmet Işık#Mehmet Işık

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