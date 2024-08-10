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Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldı mı? Dikkat çeken değişiklik

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#Kenan İmirzalıoğlu#Oktay Kaynarca#Kim Milyoner Olmak İster
Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İsterden ayrıldı mı Dikkat çeken değişiklik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 15:51

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kenan Işık'ın rahatsızlandığı dönemin ardından koltuğu devralan isimlerden Kenan İmirzalıoğlu, yarışmanın yaz sezonunda yer almadı. Yaz döneminde İmirzalıoğlu'nun yerine gelen isim ise Oktay Kaynarca oldu. Bunun üzerine yeni sezon için Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'den ayrıldı mı? sorusu da yankılanmaya başladı. İşte, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonu için söylentiler ve Kelebek Yazarı Mehmet Üstündağ'ın yazısından detaylar

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Mehmet Üstündağ'ın köşesinde yer verdiği bilgiye göre Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster'in koltuğunda oturmayacak. İşte, Üstündağ'ın yazısından detaylar;

"Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yaz boyunca farklı yarışma programı sunarak sunuculuğa ısınmıştı. Yeni sezonda da “Kim Milyoner Olmak İster”in başında olacak olan Kaynarca, ekranlarda fırtınalar estirecek gibi görünüyor.

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İsterden ayrıldı mı Dikkat çeken değişiklik


Kenan İmirzalıoğlu, efendiliği ve başarılı oyunculuğuyla Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir isim. Programda da çok beğeniliyordu. Ama belli ki artık yeniden dizi setlerine dönmek istiyor. Keza Oktay Kaynarca da çok seviliyor. Ayrıca ikisini birbiriyle kıyaslamaya bile gerek yok!
Programın yeni sezonu, izleyicilere hem tanıdık hem de yeni bir deneyim sunarken, ben de Kaynarca’ya yeni görevinde başarılar diliyorum"

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#Kenan İmirzalıoğlu#Oktay Kaynarca#Kim Milyoner Olmak İster

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