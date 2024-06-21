Kenan Doğulu kuyruğu

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Konsere Doğulu hayranları büyük ilgi gösterdi. Saat 21.30’da başlayan konsere çok erken saatlerde gelen hayranlar 1 kilometrelik kuyruk oluşturdular. Maçka Parkı’nda geçen kuyruk Abdi İpekçi heykeline kadar uzandı.

Sevenlerinin tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan Kenan Doğulu önce duygusal şarkılarıyla Harbiye’de romantizm rüzgârları estirdi. Ardından da hareketli şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.

Doğulu’yu izleyenler arasında eşi Beren Saat de vardı. Ünlü oyuncu, Doğulu’nun katıldığı bir programda kendisi için söylediği “Benim için hayatı durduran kadın. Aşkı ondan öğrendim” sözleri için “Kendimi çok şanslı hissediyorum” diye karşılık verdi.