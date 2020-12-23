Kemal Doğulu yayından ayrılmak zorunda kaldı - Kemal Doğulu'ya ne oldu, neden yok?

İkinci sezonuyla devam eden Doya Doya Moda’nın 23 Aralık Çarşamba tarihli bölümünde jüri üyesi Kemal Doğulu aniden rahatsızlanınca programa ara vermek zorunda kaldı. Çift olarak yarışan Doya Doya Moda yarışmacılarını 3 jüri üyesi değerlendirecek.

KEMAL DOĞULU AYRILACAK MI?

İki sezondur Doya Doya Moda jüri üyeliğini sürdüren Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrılacağı iddia edildi. Doğulu’nun yeni projesini duyurması ayrılık söylentilerini artırdı. Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak olan dijital kanalı Exxen’de yer alacak Kemal Doğulu, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.



“Kemal Doğulu ile Büyük Değişim programıyla Exxen’de yer alacak olan Kemal Doğulu, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:



Hanımlar. Hazır mıyız büyük değişimlere. Cevabınız evet ise buyurun başvuru adresi.