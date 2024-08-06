Kelimelerin savaşı devam ediyor... Password yeni bölümüyle, yeni gününde ekranda

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“ENİS’İ BİTİRMEYE GELDİM”

Password, heyecanın ve kahkahanın bir arada yaşandığı dördüncü bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin konuk olduğu bölümün fragmanı yayınlandı. Tanıtım filminde, “Enis’i bitirmeye geldim. Dişe diş, kana kan.” diyerek iddiasını ortaya koyan İrem Derici’nin yarışma performansı şimdiden merak uyandırdı.

ÖDÜL İÇİN HER YOL DENENECEK

Yarışmada İrem ve Enis’in dostluğu ikinci plana atılacak, ünlüler takım arkadaşlarını 250 bin liralık büyük ödüle taşımak için her yolu deneyecek. Kazanmak için İrem ve Enis’in düştüğü durumlar, kahkahanın dozunu artırırken ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşatacak.

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YAZ BOYUNCA KANAL D’DE

Yapımcılığını Shine Medya’nın üstlendiği kelimelerin savaşına sahne olan Password, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Kanal D’de yayınlanacak. Yaz sezonu boyunca her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk eden, seyircilere keyifli dakikalar yaşatan Password’ü kaçırmayın!