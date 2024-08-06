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Kelimelerin savaşı devam ediyor... Password yeni bölümüyle, yeni gününde ekranda

Güncelleme Tarihi:

#Password#Enis Arıkan#Şebnem Bozoklu
Kelimelerin savaşı devam ediyor... Password yeni bölümüyle, yeni gününde ekranda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 11:03

Enis Arıkan’ın daimî yarışmacı olduğu, Şebnem Bozoklu’nun ise eğlenceli sunumuyla ekrana gelen yarışma programı Password, yeni gününde yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Her salı akşamı seyirci ile buluşacak olan programın bu akşamki bölümünün yarışmacı konuğu ise ünlü isim İrem Derici oluyor.

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 “ENİS’İ BİTİRMEYE GELDİM”

Password, heyecanın ve kahkahanın bir arada yaşandığı dördüncü bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin konuk olduğu bölümün fragmanı yayınlandı. Tanıtım filminde, “Enis’i bitirmeye geldim. Dişe diş, kana kan.” diyerek iddiasını ortaya koyan İrem Derici’nin yarışma performansı şimdiden merak uyandırdı.

Kelimelerin savaşı devam ediyor... Password yeni bölümüyle, yeni gününde ekranda

 

ÖDÜL İÇİN HER YOL DENENECEK

Yarışmada İrem ve Enis’in dostluğu ikinci plana atılacak, ünlüler takım arkadaşlarını 250 bin liralık büyük ödüle taşımak için her yolu deneyecek. Kazanmak için İrem ve Enis’in düştüğü durumlar, kahkahanın dozunu artırırken ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşatacak.

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Kelimelerin savaşı devam ediyor... Password yeni bölümüyle, yeni gününde ekranda

YAZ BOYUNCA KANAL D’DE

Yapımcılığını Shine Medya’nın üstlendiği kelimelerin savaşına sahne olan Password, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Kanal D’de yayınlanacak. Yaz sezonu boyunca her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk eden, seyircilere keyifli dakikalar yaşatan Password’ü kaçırmayın!

Kelimelerin savaşı devam ediyor... Password yeni bölümüyle, yeni gününde ekranda

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#Password#Enis Arıkan#Şebnem Bozoklu

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