Kelimelerin savaşı başlıyor... Password bu Cuma Kanal D'de!

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ÜST DÜZEY REKABET

ABD’de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran yarışma Password, artık Türkiye’de. Rekabetin en üst düzeyde yaşanacağı yarışma, bol kahkaha ve eğlencenin yanı sıra 250 bin liralık bir ödülle geliyor.

ÜNLÜLER TAKIM DEĞİŞTİRECEK

Yasemin Sakalllıoğlu, Password’ün ilk haftaki ünlü yarışmacı konuğu olacak. Yasemin ve Enis’in iki farklı takımda birer yarışmacı ile birlikte yer alacağı mücadelede ünlüler, turlar arasında takımlarını değiştirecek. Yarışmacılar, Şebnem Bozoklu’nun verdiği zarfın içindeki kelimeyi kullanmadan takım arkadaşına bir başka bir kelime ile Password’ü anlatmaya çalışacak. Farklı etaplarda yarışacak olan yarışmacılardan en yüksek puanı toplayan yarışmacı ise, final etabında 250 bin liralık büyük ödül için yarışmaya hak kazanacak.

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DOSTLUK İKİNCİ PLANDA

Yarışmada Yasemin ve Enis’in dostluğu ikinci plana atılacak, ünlüler takım arkadaşlarını 250 bin liralık büyük ödüle taşımak için her yolu deneyecek. Kazanmak için büyük mücadele veren Yasemin ve Enis’in düştüğü durumlar, kahkahanın dozunu artırırken, ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak.

YAZ BOYUNCA KANAL D’DE

Yapımcılığını Shine Medya’nın üstlendiği yeni yarışma Password, bu cuma saat 20:00’de ilk bölümüyle Kanal D’de yayınlanacak. Yaz sezonu boyunca yarışmacılara kazandıracak, seyircileri heyecanlandıracak Password’ü kaçırmayın!