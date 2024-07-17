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Kelimelerin savaşı başlıyor... Password bu Cuma Kanal D'de!

Güncelleme Tarihi:

#Password#Enis Arıkan#Şebnem Bozoklu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 15:24

Kanal D’nin yeni yarışma programı Password, başlıyor. Şebnem Bozoklu’nun eğlenceli sunumuyla ekrana gelen Enis Arıkan’ın ise daimî yarışmacı olduğu programın ilk bölüm yarışmacı konuğu ünlü isim Yasemin Sakallıoğlu olacak. Kelimelerin savaşacağı Password, bu cuma saat 20:00’de Kanal D’de.

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ÜST DÜZEY REKABET

ABD’de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran yarışma Password, artık Türkiye’de. Rekabetin en üst düzeyde yaşanacağı yarışma, bol kahkaha ve eğlencenin yanı sıra 250 bin liralık bir ödülle geliyor.

ÜNLÜLER TAKIM DEĞİŞTİRECEK

Yasemin Sakalllıoğlu, Password’ün ilk haftaki ünlü yarışmacı konuğu olacak. Yasemin ve Enis’in iki farklı takımda birer yarışmacı ile birlikte yer alacağı mücadelede ünlüler, turlar arasında takımlarını değiştirecek. Yarışmacılar, Şebnem Bozoklu’nun verdiği zarfın içindeki kelimeyi kullanmadan takım arkadaşına bir başka bir kelime ile Password’ü anlatmaya çalışacak. Farklı etaplarda yarışacak olan yarışmacılardan en yüksek puanı toplayan yarışmacı ise, final etabında 250 bin liralık büyük ödül için yarışmaya hak kazanacak.

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Kelimelerin savaşı başlıyor... Password bu Cuma Kanal Dde

DOSTLUK İKİNCİ PLANDA

Yarışmada Yasemin ve Enis’in dostluğu ikinci plana atılacak, ünlüler takım arkadaşlarını 250 bin liralık büyük ödüle taşımak için her yolu deneyecek. Kazanmak için büyük mücadele veren Yasemin ve Enis’in düştüğü durumlar, kahkahanın dozunu artırırken, ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak.

Kelimelerin savaşı başlıyor... Password bu Cuma Kanal Dde

YAZ BOYUNCA KANAL D’DE

Yapımcılığını Shine Medya’nın üstlendiği yeni yarışma Password, bu cuma saat 20:00’de ilk bölümüyle Kanal D’de yayınlanacak. Yaz sezonu boyunca yarışmacılara kazandıracak, seyircileri heyecanlandıracak Password’ü kaçırmayın!

 

 

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#Password#Enis Arıkan#Şebnem Bozoklu

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