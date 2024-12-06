Kelime Oyunu’nun Yıldız'ı oldu!

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GÜN BİRİNCİSİ YILDIZ TİLBE

Hem eğlencenin hem hırsın bir arada olduğu Kelime Oyunu’nda heyecanla yarışan Yıldız Tilbe, kendine has üslubuyla ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşattı. Yarışma öncesi “İddialı değilim ama meraklıyım.” diye konuşan sanatçı, 8300 puan alarak gün birincisi oldu.

EKRAN BAŞINDAKİLERİN YARIŞMASI

Ekran başındakilerin yarışmacılarla rekabet ettiği, Türk televizyonlarının en uzun soluklu programlarından Kelime Oyunu, hafta için her gün saat 19.30’da teve2’de seyirciyle buluşuyor.