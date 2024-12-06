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Kelime Oyunu’nun Yıldız'ı oldu!

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#Kelime Oyunu#Yıldız Tilbe#İbrahim Selim
Kelime Oyunu’nun Yıldızı oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 13:46

Televizyon dünyasının sevilen yarışma programı Kelime Oyunu, Yıldız Tilbe’yi konuk etti. İbrahim Selim’in sıra dışı sunumu ile yarışmacıların kıyasıya rekabetine sahne olan programda eğlence doruğa çıktı. Efsane isim Yıldız Tilbe, Kelime Oyunu’nda rüzgâr gibi esti. Performansıyla 8300 puan alan sevilen sanatçı, gün birinciliğini kazandı.

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GÜN BİRİNCİSİ YILDIZ TİLBE

Hem eğlencenin hem hırsın bir arada olduğu Kelime Oyunu’nda heyecanla yarışan Yıldız Tilbe, kendine has üslubuyla ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşattı. Yarışma öncesi “İddialı değilim ama meraklıyım.” diye konuşan sanatçı, 8300 puan alarak gün birincisi oldu.

Kelime Oyunu’nun Yıldızı oldu

EKRAN BAŞINDAKİLERİN YARIŞMASI

Ekran başındakilerin yarışmacılarla rekabet ettiği, Türk televizyonlarının en uzun soluklu programlarından Kelime Oyunu, hafta için her gün saat 19.30’da teve2’de seyirciyle buluşuyor.

 

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#Kelime Oyunu#Yıldız Tilbe#İbrahim Selim

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