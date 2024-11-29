Kelime Oyunu'nda 'Yıldız' geçidi

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ŞARKILARLA RENK KATACAK

Hem eğlencenin hem hırsın bir arada olduğu Kelime Oyunu’na çok yakında kelimeleri seven bir isim katılacak. Müzik dünyasının duayenlerinden Yıldız Tilbe, kendine has eğlenceli üslubuyla Kelime Oyunu’nda yarışacak. Eğlenceli anların yaşanacağı programa şarkılarıyla da renk katacak olan ünlü sanatçı, kırmızı butona basarak kelime bilgisini test edecek.

‘HEP EKRANDA İZLİYORDUM’

Yarışma öncesi heyecanlı olduğunu söyleyen Yıldız Tilbe, “Hep ekranda izliyordum ‘Gideyim, yarışayım.’ dedim.” sözleriyle duygularını anlattı. Tilbe, kelimeleri çok sevdiğini anlatarak “Yurt dışına çıktığımda bulmaca kitapları alıyorum. Televizyonda hiçbir yarışma programını kaçırmam. Eskiden gazetelerin eklerindeki bulmacaları çözerdim. İddialı değilim ama meraklıyım.” diye konuştu.

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EN UZUN SOLUKLU YARIŞMA

Ekran başındakilerin yarışmacılarla yarıştığı, Türk televizyonlarının en uzun soluklu programlarından Kelime Oyunu, hafta için her gün saat 19.30’da teve2’de seyirciyle buluşuyor.