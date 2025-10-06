×
Kelime Oyunu yeni sezonuyla Teve2'de!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 13:17

Türk televizyonlarının sevilen bilgi yarışmalarından Kelime Oyunu, 10. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Teve2 ekranlarında İbrahim Selim’in sunumuyla ekrana gelecek program, yine kıyasıya rekabet, bilgi dolu sorular ve eğlenceli anlarla izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

10 SEZONLUK SERÜVEN

Yıllardır sürdürdüğü başarısı ve istikrarıyla dikkat çeken Kelime Oyunu, bu sezonda da hem yarışmacılara hem de ekran başındaki izleyicilere keyifli dakikalar sunacak. İbrahim Selim’in enerjisi ve samimiyetiyle renklenen program, 10. sezonuyla izleyiciyle buluşacak.

Kelime Oyunu, 10. sezonuyla 6 Ekim Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 19.30'da Teve'de.

 

