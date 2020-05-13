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Haber Giriş: 13.05.2020 - 16:12,Son Güncelleme:

“Kelime Oyunu” 750. bölümü ile ekrana geliyor...

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“Kelime Oyunu” 750. bölümü ile ekrana geliyor...
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teve2’nin, sevilen yarışma programı “Kelime Oyunu” 750’nci kez izleyici ile buluşacak.

Ali İhsan Varol’un başarılı sunumuyla ekrana gelen ve yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle izlenen yarışmanın bu çok özel bölümü 15 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek.

Keyifli ve heyecanlı dakikaların yaşanacağı bu bölümde sorulara verilen ilginç cevaplar herkesi şaşırtacak. 

Kelime Oyunu, hafta içi her gün yeni bölümleri, haftanın finali ile de cumartesi günleri saat 19.45’te teve 2’de...

Yayın tarihi : 15 Mayıs Cuma

Yayın saati : 19.45

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