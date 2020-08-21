Kelebekler filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Kelebekler filmi oyuncu kadrosu

Kelebekler filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Kelebekler filmi oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Filmde üç kardeşin yolları yıllar önce ayrılmıştır. Aradan geçen 30 yılın ardından babaları çocuklarını bir araya getirmek ister ve onları Hasanlar Köyü’ndeki evlerine geri çağırır ve olaylar gelişir.

KELEBEKLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Hasanlar Köyü’nde çekilmiştir.

KELEBEKLER FİLMİ KONUSU

Üç kardeşin yolları yıllar önce ayrılmıştır. Aradan geçen 30 yılın ardından babaları çocuklarını bir araya getirmek ister ve onları Hasanlar Köyü’ndeki evlerine geri çağırır. Kardeşlerden en büyüğü Cemal, onları alır ve nedenini bilmedikleri bir yolculuğa çıkar. Üç kardeş köye gittiklerinde ise babalarının öldüğünü öğrenirler. Babaları, köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi vasiyet etmiştir. Birbirlerini çok az tanıyan kardeşler köyde kaldıkları süre boyunca yaşadıkları olaylarla kendilerini, birbirlerini ve babalarının kim olduğunu anlamaya çalışır.

KELEBEKLER FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Tolga Tekin, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi isimler yer alıyor.