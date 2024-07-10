Kelebeğin Rüyası konusu nedir, gerçek mi, kimin hayatını anlatıyor? İşte Kelebeğin Rüyası oyuncuları ve gerçek hikayesi

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1941 yılının Türkiye’sini, İkinci Dünya Savaşı dönemi ve mükellefiyet günlerini yansıtan film, iki genç şairin hayatla ama en çok da aşkla olan mücadelesini anlatıyor. Yılmaz Erdoğan’ın, “Aşk en güzel bahanesidir şiirin” dediği filmde aşk, şiirin de, hayatın da başrolünü üstleniyor ve film, şairlerin altın çağı olan yıllarda, İkinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde adım adım gelişen bir aşkı anlatıyor. Kelebeğin Rüyası konusu nedir, gerçek mi, kimin hayatını anlatıyor? İşte Kelebeğin Rüyası gerçek hikayesi

KELEBEĞİN RÜYASI KONUSU NEDİR; KİMİN HAYATINI ANLATIYOR?

Kelebeğin Rüyası, Dünya Savaşı döneminde Zonguldak'ta yaşayan genç şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu'nun hayat hikâyesini anlatıyor.

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KELEBEĞİN RÜYASI KONUSU NEDİR?

Film, II. Dünya Savaşı döneminde Zonguldak’ta yaşayan ve genç yaşta veremden ölen şairler Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu’nun yaşam öyküsünü anlatıyor. O dönemde şairlerin Mehmet Çelikel Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olan Behçet Necatigil’i de filmde Yılmaz Erdoğan canlandırıyor.

KELEBEĞİN RÜYASI OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Kıvanç Tatlıtuğ : Muzaffer Tayyip Uslu.

Mert Fırat: Rüştü Onur.

Yılmaz Erdoğan: Behçet Necatigil.

Belçim Bilgin: Suzan.

Taner Birsel: Ismail Uslu.

Ahmet Mümtaz Taylan: Zikri.

Farah Zeynep Abdullah : Mediha Sessiz.

İpek Bilgin