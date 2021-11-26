Keklik ve Firuzan'ın hikayesi Kırmızı Oda izleyicilerini derinden etkiledi... Firuzan'ı canlandıran oyuncu kim?

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Zekiye Keklik'in annesi Firuzan'ın gençliğine hayat veren Şifanur Gül, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Şifanur Gül kimdir?

Kırmızı Oda’dan önce de farklı projelerde yer alan Şifanur Gül, 1995 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalı mezunu. Henüz Lise döneminde iken oyunculuk eğitimleri almaya başlamış, tiyatro ve sanat okullarında eğitimini pekiştirmiştir.



Tiyatro oyuncusu olarak çalışmakta iken Focus Film sahibi Nilgün Sağyaşar’ın dikkatini çekti. 2019’da ekranlara gelen Sevdim Seni Bir Kere dizisinde kadın başrol oyuncusu olup Eylül karakterini, 2020’de Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Gülperi karakterini canlandırdı. 2021’de Camtavanlar, Kuş Uçuşu gibi çeşitli dizilerde oynadı. Y