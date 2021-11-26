Keklik ve Firuzan'ın hikayesi Kırmızı Oda izleyicilerini derinden etkiledi... Firuzan'ı canlandıran oyuncu kim?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Donacağız 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecekDonacağız! 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecek#Hava Durumu
Galatasaray kazandı, işler değişti F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...Galatasaray kazandı, işler değişti! F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...#UEFA Sıralaması
Milyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Alzheimerda umutMilyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Alzheimer'da umut #Alzheimer
Deprem konutları teslim töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutuyoruzDeprem konutları teslim töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutuyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağızKavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağız#Enflasyon
İşte yeni iPhone fiyatları... Apple Türkiye açıkladıİşte yeni iPhone fiyatları... Apple Türkiye açıkladı#Apple
Palm yağı hakkında korkutan detayPalm yağı hakkında korkutan detay!#Palm Yağı
Süper varyant alarmı... Ve DSÖden açıklama geldiSüper varyant alarmı... Ve DSÖ'den açıklama geldi#Koronavirüs
Bakan Yardımcısı Nebati açıkladı İşte ekonomide yol haritasıBakan Yardımcısı Nebati açıkladı! İşte ekonomide yol haritası#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
G.Sarayın zaferi Fransa basınında Marsilyayı yerden yere vurdular: Cehennemde...G.Saray'ın zaferi Fransa basınında! Marsilya'yı yerden yere vurdular: Cehennemde...#Galatasaray
Görüntüler infial yaratmıştı Sözde delikanlı Fırat K. hakkında yeni gelişmeGörüntüler infial yaratmıştı! Sözde 'delikanlı' Fırat K. hakkında yeni gelişme#Aydın
Tehlike yüzünü gösterdi 50 bin kayıp vaka...Tehlike yüzünü gösterdi! 50 bin kayıp vaka...#Pandemi
Paniğe sebep olan mesaj Valilikten açıklama geldiPaniğe sebep olan mesaj! Valilik'ten açıklama geldi#Kırklareli
Küçücük çocuklarını bile gözü görmüyor: Prensesin gizemli hastalığı neKüçücük çocuklarını bile gözü görmüyor: Prenses'in gizemli hastalığı ne?#Prenses Charlene
Yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılarYarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılar#Casey Affleck
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Keklik ve Firuzan'ın hikayesi Kırmızı Oda izleyicilerini derinden etkiledi... Firuzan'ı canlandıran oyuncu kim?

#Kırmızı Oda#Kırmızı Oda Keklik#Kırmızı Oda Firuzan
Keklik ve Firuzanın hikayesi Kırmızı Oda izleyicilerini derinden etkiledi... Firuzanı canlandıran oyuncu kim

Keklik ve Firuzan'ın hikayesi Kırmızı Oda izleyicilerini derinden etkiledi. Keklik karakterine deneyimli oyuncu Ayta Sözeri hayat verirken; Firuzan’a genç oyuncu Şifanur Gül hayat veriyor. Peki, Firuzan'ı canlandıran Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında?

Haberin Devamı

Zekiye Keklik'in annesi Firuzan'ın gençliğine hayat veren Şifanur Gül, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 

Şifanur Gül kimdir?

Kırmızı Oda’dan önce de farklı projelerde yer alan Şifanur Gül, 1995 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalı mezunu. Henüz Lise döneminde iken oyunculuk eğitimleri almaya başlamış, tiyatro ve sanat okullarında eğitimini pekiştirmiştir.

Tiyatro oyuncusu olarak çalışmakta iken Focus Film sahibi Nilgün Sağyaşar’ın dikkatini çekti. 2019’da ekranlara gelen Sevdim Seni Bir Kere dizisinde kadın başrol oyuncusu olup Eylül karakterini, 2020’de Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Gülperi karakterini canlandırdı. 2021’de Camtavanlar, Kuş Uçuşu gibi çeşitli dizilerde oynadı. Y

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırmızı Oda#Kırmızı Oda Keklik#Kırmızı Oda Firuzan

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk