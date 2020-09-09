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Haber Giriş: 09.09.2020 - 02:38 | Son Güncelleme:

Kefernahum filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Kefernahum oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

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Kefernahum filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Kefernahum oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi
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Abd - Lübnan ortak yapımı Kefernahum filmi, 2018 yılının en çok izlenen yapımlarından biri oldu. Ailesine kendisini dünyaya getirdikleri için dava açan bir çocuğun hikayesini anlatan film, sıra dışı senaryosuyla büyük beğeni topladı. Kefernahum filminin konusu nedir, Imdb puanı kaçtır? Sizin için derledik.

Imdb Top 250 listesinin 89. sırasında yer alan yapım 8.4 gibi yüksek bir Imdb puanına sahip. Cannes Film Festivalinden Jüri Ödülü kazanan Kefernahum, ülkemizde düzenlenen Altın Portakal Film Festivalinde izleyicilerle buluştu. Filmin çocuk oyuncusu Zain Al Rafeea, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken, yönetmen Nadin Labaki de Altın Portakal Gençlik Jürisi Ödülüne layık görüldü.. Film 2018 yılında Lübnan'ın Oscar adayı oldu.

 Kefernahum Filminin Konusu Nedir?

 12 yaşındaki Zaim karakterinin hayatına odaklanan Kefernahum, ailesi tarafından ihmal edilen bir çocuğun yaşadıklarını beyaz perdeye aktarıyor. Evden kaçan Zain'in kısa sürede başı derde girer. Şiddet suçundan yargılanan Zain, mahkemede kendisinin değil ailesinin suçlu olduğunu söyler. Anne babası, kendisine sormadan onu dünyaya getirmiştir. Zain'in anne babası mahkemeye çağrılır ve olaylar gelişir.

 Dram türündeki Kefernahum filmi, yoksulluk, şiddet ve aile gibi evrensel konuları sade bir dille beyaz perdeye taşıyor.

 Kefernahum Filmi Kaç Dakika?

 Kefernahum filminin süresi 128 dakikadır.

 Kefernahum Filminin Oyuncu Kadrosu

 Amatör oyuncularla çekilen filmde yönetmen Nadin Labaki'nin de küçük bir rolü bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

 Zain Al Rafesso

 Boluwatife Tresure Bankole

 Fadi Yousef

 Kawsar Al Haddad

 Yordanos Shiferaw

 Haita Cedra Izzam

 Nour El Husseini

 Elias Khoury

 Joe Maaluf

 Farah Hasno

 Samira Chalhoub

 Joseph Jimbazian

 Alexandre Youakim

 Mirna Izzam

 Riman Al Rafeea

 Rahaf El Razek

 Tamer İbrahim

 Iman Al Rafeea

 Tespina Goerge Megalides

 Fadi Kassem

 Zakaria Darwich

 Ghida Majzoub

 Kefernahum Filminin Yönetmeni Kimdir?

 Filmin yönetmen koltuğunda Nadine Labaki oturuyor. Lübnan'ın en başarılı yönetmenlerinden biri olan Nadine Labaki, Peki Şimdi Nereye, Karamel ve Seni Seviyorm Rio filmleriyle tanınıyor.

 Kefernahum Filminin Yapımcısı Kimdir?

 Kefernahum filminin yapımcılığını Amerika ve Lübnan'dan birçok isim üstlendi. O isimler: Ayla Rizk, Samer Rizk, Joslyn Barnes, Candice Abela, Fouad Mikati, Joanne Vicente, Pierre Sarraf, Danny Glover, Susan Rockefeller, Sylvio Sharif Tabet ve Anne Dominique Toussaint

 Kefernahum Filminin Senaristi Kimdir?

 Filmin senaryosu Nadine Labaki dışında dört kişi tarafından yazıldı. Diğer senaristler: Jihad Hojeily, Michelle Keserwany, Khaled Mouzanar, Georr Kabbaz

 Kefernahum Filminin Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

 Hollywood filmleriyle kıyaslandığında oldukça mütevazi bir bütçe ile çekilen filmin toplam bütçesi 4 milyon dolar. 30'dan fazla ülkede gösterime giren filmin elde ettiği gişe hasılatı 68.6 milyon dolar olarak açıklandı. Kefernahum, yönetmen Nadin Labaki'nin bu zamana kadar çektiği filmler arasından en çok izlenen filmi oldu.

 

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