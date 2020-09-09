Kefernahum filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Kefernahum oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Imdb Top 250 listesinin 89. sırasında yer alan yapım 8.4 gibi yüksek bir Imdb puanına sahip. Cannes Film Festivalinden Jüri Ödülü kazanan Kefernahum, ülkemizde düzenlenen Altın Portakal Film Festivalinde izleyicilerle buluştu. Filmin çocuk oyuncusu Zain Al Rafeea, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken, yönetmen Nadin Labaki de Altın Portakal Gençlik Jürisi Ödülüne layık görüldü.. Film 2018 yılında Lübnan'ın Oscar adayı oldu.

Kefernahum Filminin Konusu Nedir?

12 yaşındaki Zaim karakterinin hayatına odaklanan Kefernahum, ailesi tarafından ihmal edilen bir çocuğun yaşadıklarını beyaz perdeye aktarıyor. Evden kaçan Zain'in kısa sürede başı derde girer. Şiddet suçundan yargılanan Zain, mahkemede kendisinin değil ailesinin suçlu olduğunu söyler. Anne babası, kendisine sormadan onu dünyaya getirmiştir. Zain'in anne babası mahkemeye çağrılır ve olaylar gelişir.

Dram türündeki Kefernahum filmi, yoksulluk, şiddet ve aile gibi evrensel konuları sade bir dille beyaz perdeye taşıyor.

Kefernahum Filmi Kaç Dakika?

Kefernahum filminin süresi 128 dakikadır.

Kefernahum Filminin Oyuncu Kadrosu

Amatör oyuncularla çekilen filmde yönetmen Nadin Labaki'nin de küçük bir rolü bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

Zain Al Rafesso

Boluwatife Tresure Bankole

Fadi Yousef

Kawsar Al Haddad

Yordanos Shiferaw

Haita Cedra Izzam

Nour El Husseini

Elias Khoury

Joe Maaluf

Farah Hasno

Samira Chalhoub

Joseph Jimbazian

Alexandre Youakim

Mirna Izzam

Riman Al Rafeea

Rahaf El Razek

Tamer İbrahim

Iman Al Rafeea

Tespina Goerge Megalides

Fadi Kassem

Zakaria Darwich

Ghida Majzoub

Kefernahum Filminin Yönetmeni Kimdir?

Filmin yönetmen koltuğunda Nadine Labaki oturuyor. Lübnan'ın en başarılı yönetmenlerinden biri olan Nadine Labaki, Peki Şimdi Nereye, Karamel ve Seni Seviyorm Rio filmleriyle tanınıyor.

Kefernahum Filminin Yapımcısı Kimdir?

Kefernahum filminin yapımcılığını Amerika ve Lübnan'dan birçok isim üstlendi. O isimler: Ayla Rizk, Samer Rizk, Joslyn Barnes, Candice Abela, Fouad Mikati, Joanne Vicente, Pierre Sarraf, Danny Glover, Susan Rockefeller, Sylvio Sharif Tabet ve Anne Dominique Toussaint

Kefernahum Filminin Senaristi Kimdir?

Filmin senaryosu Nadine Labaki dışında dört kişi tarafından yazıldı. Diğer senaristler: Jihad Hojeily, Michelle Keserwany, Khaled Mouzanar, Georr Kabbaz

Kefernahum Filminin Bütçe ve Hasılatı Ne Kadar?

Hollywood filmleriyle kıyaslandığında oldukça mütevazi bir bütçe ile çekilen filmin toplam bütçesi 4 milyon dolar. 30'dan fazla ülkede gösterime giren filmin elde ettiği gişe hasılatı 68.6 milyon dolar olarak açıklandı. Kefernahum, yönetmen Nadin Labaki'nin bu zamana kadar çektiği filmler arasından en çok izlenen filmi oldu.