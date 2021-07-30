Kefaret final bölümünde Meltem hapishaneye düştü... İşte Kefaret 35. final bölümünde yaşananlar

Kefaret 35. son bölümle final yaparak ekranlara veda etti. Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar gibi oyuncuları başrollerde buluşturan Kefaret Fox TV'de 29 Temmuz Perşembe akşamı son kez yayınlandı. Kefaret finalinde Arzu, Zeynep’e gelip ne kadar pişman olduğunu anlatırken doğum sancıları başladı. Finalde ise Zeynep ve Sinan, 6 çocukla beraber mutlu yuvalarını kurdu.

KEFARET FİNALİNDE NELER OLDU?

Sinan operasyonda ağır yaralanır, ölüm döşeğindeyken Zeynep yanına gider. Münü Kadir’le ilişkisini gözden geçirir.

Arzu, Zeynep’e gelip ne kadar pişman olduğunu anlatırken doğum sancıları başlar.

Meltem’in intikam planı ters tepince kendini hapishanede bulur. Arzu ise bebeğini doğurduktan sonra öldü. Ahmet de her şeyi bıraktı gitti.

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