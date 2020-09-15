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Haber Giriş: 15.09.2020 - 14:06 | Son Güncelleme:

Kefaret dizisi oyuncuları arasında kimler var? Kefaret hangi kitaptan uyarlama?

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Kefaret dizisi oyuncuları arasında kimler var? Kefaret hangi kitaptan uyarlama?
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Kefaret dizisi oyuncuları ve konusu ile kamuoyuna duyuruldu. Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Kefaret dizisi, özel bir okulda müzik öğretmeni olarak görev alana Zeynep ile Başkomiser Sinan'ın başından geçen olayları ekrana taşıyacak. Peki, Kefaret dizisi oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, kitap uyarlaması olan dizi hakkında bazı bilgiler

Başrollerinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay'ın yer alacağı Kefaret dizisinin yönetmenlik koltuğunda Mesude Erarslan oturacak. Zülfi Livaneli'nin Konstantiniye Oteli kitabından uyarlanan Kefaret dizisinin senaryo yazarı ise Mahinur Ergün olacak. 

Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep” karakterine hayat verirken, Mert Fırat da “Başkomiser Sinan” olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Zeynep’in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.

Kefaret dizisi oyuncuları, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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