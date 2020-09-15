Kefaret dizisi oyuncuları arasında kimler var? Kefaret hangi kitaptan uyarlama?

Başrollerinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay'ın yer alacağı Kefaret dizisinin yönetmenlik koltuğunda Mesude Erarslan oturacak. Zülfi Livaneli'nin Konstantiniye Oteli kitabından uyarlanan Kefaret dizisinin senaryo yazarı ise Mahinur Ergün olacak.

Nurgül Yeşilçay, dizide özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep” karakterine hayat verirken, Mert Fırat da “Başkomiser Sinan” olarak izleyici karşısına çıkacak. Dizide Zeynep’in rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine ödediği kefaretler konu alınacak.

Kefaret dizisi oyuncuları, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.